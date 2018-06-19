Хавбека Колумбии Санчеса удалили на третьей минуте матча с Японией. Это второе самое быстрое удаление в истории ЧМ

Судья конечно неадекват - КАК МОЖНО ПОРТИТЬ ИГРУ НА 3-ЕЙ МИНУТЕ? Надо менять правила - удаление игрока и забитый пенальти - НЕАДЕКВАТНОЕ НАКАЗАНИЕ. Должно быть так: ЕСЛИ ПЕНАЛЬТИ ЗАБИВАЕТСЯ, ТО ПОКАЗЫВАЕТСЯ ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА, ЕСЛИ НЕ ЗАБИВАЕТСЯ, ТО КРАСНАЯ КАРТОЧКА
Сегодня в Саранске проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Колумбии и Японии.
На третьей минуте встречи главный арбитр показал красную карточку полузащитнику колумбийцев Карлосу Санчесу за игру рукой в своей штрафной площади.
Это второе самое быстрое удаление в истории чемпионатов мира. Раньше удалялся с поля лишь футболист сборной Уругвая Хосе Батиста на турнире в 1986 году (54-я секунда).