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    Хавбека Колумбии Санчеса удалили на третьей минуте матча с Японией. Это второе самое быстрое удаление в истории ЧМ

    Сегодня в Саранске проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Колумбии и Японии.

    На третьей минуте встречи главный арбитр показал красную карточку полузащитнику колумбийцев Карлосу Санчесу за игру рукой в своей штрафной площади.

    Это второе самое быстрое удаление в истории чемпионатов мира. Раньше удалялся с поля лишь футболист сборной Уругвая Хосе Батиста на турнире в 1986 году (54-я секунда).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 15:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 20 июня 2018, 12:05

      Судья конечно неадекват - КАК МОЖНО ПОРТИТЬ ИГРУ НА 3-ЕЙ МИНУТЕ? Надо менять правила - удаление игрока и забитый пенальти - НЕАДЕКВАТНОЕ НАКАЗАНИЕ. Должно быть так: ЕСЛИ ПЕНАЛЬТИ ЗАБИВАЕТСЯ, ТО ПОКАЗЫВАЕТСЯ ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА, ЕСЛИ НЕ ЗАБИВАЕТСЯ, ТО КРАСНАЯ КАРТОЧКА

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:02

      На мой взгляд судья переборщил.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:32

      не думаю что этот эпизод тянул на прямую красную,в игре Франции и Австралии защитник тоже сыграл рукой в штрафной и дали желтую и пенальти, так и здесь вполне можно было обойтись тем же.

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 июня 2018, 17:05

      ...руки бы оторвать этому Санчесу-сранчесу...

      0
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      Рейтинг: +88

      Писюнидзе 19 июня 2018, 16:33

      Судья слил колумбийцев откровенно

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июня 2018, 16:29

      А вот и первая красная нынешнего ЧМ, да какая сочная, сразу прямая на 3 минуте)

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 июня 2018, 15:46

      Ну да, а колумбийцы уже счёт сравняли, в меньшинстве!

      2
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      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > zatonn 20 июня 2018, 12:07

      И что

      0
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