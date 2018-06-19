Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На матче Россия – Египет будет обновлен рекорд посещаемости на стадионе «Санкт-Петербург»

    Как сообщила пресс-служба стадиона «Санкт-Петербург», на матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта проданы все билеты.

    Вместимость стадиона на групповом этапе турнира составляет 64 469 человек. Это станет новым рекордом посещаемости.

    Поединок Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Салах – человечище. Он объединил целую страну

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:16

      Это ЧМ и иначе быть не должно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:22

      Будем болеть всем Делом ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 19 июня 2018, 14:06

      Похоже, что на этом стадионе рекорды посещаемости закончились, во всяком случае на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 июня 2018, 13:43

      Мы бьём все рекорды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июня 2018, 13:20

      А на какой матч собирать аншлаг.Команда может гарантировать себе выход в плей-офф , да и вообще это ЧМ. Желаю удачи нашим в этом матче ,хоть в этом матче нас и ничья вообще то устраивает, но хочется чтобы наши играли на победу, во первых чтобы порадовать болельщиков , а во вторых играть на победу это более надёжный способ выйти из группы.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11