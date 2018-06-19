На матче Россия – Египет будет обновлен рекорд посещаемости на стадионе «Санкт-Петербург»

Как сообщила пресс-служба стадиона «Санкт-Петербург», на матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта проданы все билеты.

Вместимость стадиона на групповом этапе турнира составляет 64 469 человек. Это станет новым рекордом посещаемости.

Поединок Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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