Выиграет ли Россия у Египта? Делай ставки в Конкурсе прогнозов и выигрывай призы

Скучает мяч, ворота и трава,
Скучает тот, что ждёт свисток в эфире,
И у арбитра карточки едва,
Почти что плачут в красно-жёлтом мире...
Все ждут пронзительного от судьи свистка,
Пока в ворота чьи-то не забили
и прокричав заветное: "Ура!"
Болельщики "оргазм" не получили!!!
Сегодня мы пройдёмся по Египту,
Египет сам приедет в гости к нам,
Я лично выпью пива десять литров,
Коль разорвём Египет пополам!
Сборная России сегодня проведет вторую игру группового этапа чемпионата мира. Соперник – команда Египта.
Делай ставки на матч в нашем Конкурсе прогнозов. По итогам сезона лучшим прогнозистам будут вручены призы.
А еще у нас есть телеграм-канал. Присоединяйся, если интересуешься ставками.