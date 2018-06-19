Выиграет ли Россия у Египта? Делай ставки в Конкурсе прогнозов и выигрывай призы

Сборная России сегодня проведет вторую игру группового этапа чемпионата мира. Соперник – команда Египта.

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