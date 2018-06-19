Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Выиграет ли Россия у Египта? Делай ставки в Конкурсе прогнозов и выигрывай призы

    Сборная России сегодня проведет вторую игру группового этапа чемпионата мира. Соперник – команда Египта.

    Делай ставки на матч в нашем Конкурсе прогнозов. По итогам сезона лучшим прогнозистам будут вручены призы.

    А еще у нас есть телеграм-канал. Присоединяйся, если интересуешься ставками.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 июня 2018, 19:32

      Скучает мяч, ворота и трава,
      Скучает тот, что ждёт свисток в эфире,
      И у арбитра карточки едва,
      Почти что плачут в красно-жёлтом мире...
      Все ждут пронзительного от судьи свистка,
      Пока в ворота чьи-то не забили
      и прокричав заветное: "Ура!"
      Болельщики "оргазм" не получили!!!

      Сегодня мы пройдёмся по Египту,
      Египет сам приедет в гости к нам,
      Я лично выпью пива десять литров,
      Коль разорвём Египет пополам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 июня 2018, 12:28

      Что за призы будут ???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11