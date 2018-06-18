Мартинес: «Мы разгромили Панаму? Ожидали большего от себя»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ против Панамы (3:0).

«Мы хорошо стартовали в этом матче, но Панама показала хорошую структурированную игру. После перерыва мы отреагировали на действия соперника. Они имели несколько хороших контратак. Мы ожидали чуть большего от себя.

Мы не хотели победить в первые пять минут, мы понимали, что это чемпионат мира и это будет сложно. Мы были готовы к трудной игре», – сказал Мартинес.

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