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    Мартинес: «Мы разгромили Панаму? Ожидали большего от себя»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ против Панамы (3:0).

    «Мы хорошо стартовали в этом матче, но Панама показала хорошую структурированную игру. После перерыва мы отреагировали на действия соперника. Они имели несколько хороших контратак. Мы ожидали чуть большего от себя.

    Мы не хотели победить в первые пять минут, мы понимали, что это чемпионат мира и это будет сложно. Мы были готовы к трудной игре», – сказал Мартинес.

    Мертенс крут не только голами. Он помогает людям и ценит юмор

    Лукаку – лучший игрок матча Бельгии и Панамы. Он забил два гола

    Источник: Sport24

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    18.06.2018 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 18 июня 2018, 23:21

      Выйдут в ПО с первого места, а там посмотрим. По потенциалу Бельгия может претендовать на золото.

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