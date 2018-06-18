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    Черчесов: «Сборная России будет играть не против Салаха, а против 11 человек. Знаем, как против него действовать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Египтом заявил. что знает, как действовать против лидера египтян нападающего Мохамеда Салаха. Он подчеркнул, что подготовка к игре идет по плану.

    «Подготовка идет по плану. Выполнили всю работу, которую планировали. Сегодня была предыгровая тренировка. Единственное, мы добавили стандарты, потому что мы не успели их потренировать перед вылетом.

    Мы перед каждой игрой наигрываем все варианты. Будем думать. Мы играем сейчас с другой командой, с другой тактикой. Мы должны сыграть на слабых сторонах нашего соперника. От этого будем отталкиваться.

    У каждой команды есть игроки, на которых надо обращать внимание. У Египта ровная команда, выделяется Салах. Но мы играем не против него, а против 11 человек. А как действовать против Салаха мы знаем», – сказал Черчесов.

    Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    18.06.2018 15:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 21:57

      Если Черчесов знает как закрыть Салаха ,то завтра можно будет увидеть правоту его слов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 21:00

      Против Салаха лучше всего действовать как Серега Рамосов. Разменяем, кого не жалко, пусть выгоняют. Вон, мексы, разменяли Неймара на 3 желтые карточки, и выиграли. - Сказал лысый хрен.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:35

      ну поглядим завтра не разойдутся ли слова с делом.

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:56

      Персональщика Салаху выделите )))

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 июня 2018, 17:55

      И те и другие откровенно слабы в позиционном нападении. Но Египту победа нужнее. Стало быть расклад вроде как в нашу пользу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 18 июня 2018, 16:26

      В конце концов, Салах-это самый обычный египтянин. Что с ним возиться. Это же не Месси, не Роналду. Хороший футболист, не более того. Если бы он был на поле с Фирмино-это уже что-то.А так...

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 18 июня 2018, 16:11

      Знает он, чувствую завтра отаварят нас и как обычно в последний игре все будут верить

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 июня 2018, 15:36

      Хорошо бы, знания по Салаху, материализовать в победу и очки!..))

      6
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 июня 2018, 15:28

      Знать и смочь не одно и то же...

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 июня 2018, 15:27

      Конечно знают - Рамос в финале ЛЧ показал )))

      3
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