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  • Черчесов: «Сборная России будет играть не против Салаха, а против 11 человек. Знаем, как против него действовать»

Черчесов: «Сборная России будет играть не против Салаха, а против 11 человек. Знаем, как против него действовать»

18 июня 2018, 15:19
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Египтом заявил. что знает, как действовать против лидера египтян нападающего Мохамеда Салаха. Он подчеркнул, что подготовка к игре идет по плану.

«Подготовка идет по плану. Выполнили всю работу, которую планировали. Сегодня была предыгровая тренировка. Единственное, мы добавили стандарты, потому что мы не успели их потренировать перед вылетом.

Мы перед каждой игрой наигрываем все варианты. Будем думать. Мы играем сейчас с другой командой, с другой тактикой. Мы должны сыграть на слабых сторонах нашего соперника. От этого будем отталкиваться.

У каждой команды есть игроки, на которых надо обращать внимание. У Египта ровная команда, выделяется Салах. Но мы играем не против него, а против 11 человек. А как действовать против Салаха мы знаем», – сказал Черчесов.

Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Египет Салах Мохамед Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Ragnar Viking
1529324725
Испания тоже играла против Португалии,а получилось,что Испания играла против Роналду!
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WhiteEgon
1529324862
Конечно знают - Рамос в финале ЛЧ показал )))
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insider_retro
1529325394
Хорошо бы, знания по Салаху, материализовать в победу и очки!..))
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VVM1964
1529325804
Ну Ну - завтра посмотрим .
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Ден 781
1529327510
Знает он, чувствую завтра отаварят нас и как обычно в последний игре все будут верить
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raritet
1529328361
В конце концов, Салах-это самый обычный египтянин. Что с ним возиться. Это же не Месси, не Роналду. Хороший футболист, не более того. Если бы он был на поле с Фирмино-это уже что-то.А так...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1529333719
И те и другие откровенно слабы в позиционном нападении. Но Египту победа нужнее. Стало быть расклад вроде как в нашу пользу.
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Тибер
1529333790
Персональщика Салаху выделите )))
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OfaZavr
1529339757
ну поглядим завтра не разойдутся ли слова с делом.
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zigbert
1529348261
Если Черчесов знает как закрыть Салаха ,то завтра можно будет увидеть правоту его слов.
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