Черчесов: «Сборная России будет играть не против Салаха, а против 11 человек. Знаем, как против него действовать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Египтом заявил. что знает, как действовать против лидера египтян нападающего Мохамеда Салаха. Он подчеркнул, что подготовка к игре идет по плану.

«Подготовка идет по плану. Выполнили всю работу, которую планировали. Сегодня была предыгровая тренировка. Единственное, мы добавили стандарты, потому что мы не успели их потренировать перед вылетом.

Мы перед каждой игрой наигрываем все варианты. Будем думать. Мы играем сейчас с другой командой, с другой тактикой. Мы должны сыграть на слабых сторонах нашего соперника. От этого будем отталкиваться.

У каждой команды есть игроки, на которых надо обращать внимание. У Египта ровная команда, выделяется Салах. Но мы играем не против него, а против 11 человек. А как действовать против Салаха мы знаем», – сказал Черчесов.

Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.