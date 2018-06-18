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    Лукас Эрнандес: «Не думаю, что Гризманна заменили из-за фильма»

    Защитник «Атлетико» и сборной Франции Лукас Эрнандес считает, что нападающий Антуан Гризманн давно принял решение остаться в мадридском клубе. Он уверен, что фильм, снятый Жераром Пике о решении француза на этот счет, никак не отразился на его игре в стартовом матче на чемпионате мира.

    «Думаю, Гризманн сделал свой выбор еще месяц назад. Фильм появился только недавно, но мысли об этой ситуации уже отсутствовали у него. Антуан сейчас думает только о чемпионате мира и полностью на нем сосредоточен.

    Возможно, он устал из-за жары или просто потратил много сил, но не думаю, что его заменили из-за этого фильма. Решение остаться в «Атлетико» он принял уже давно», – сказал Эрнандес.

    Источник: Sport.es

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    18.06.2018 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июня 2018, 11:04

      В Атлетико он Гризманн.,а в Барсе -на подхвате.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:56

      Что поделаешь, отговорили за не плохую сумму.

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