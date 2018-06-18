Лукас Эрнандес: «Не думаю, что Гризманна заменили из-за фильма»

Защитник «Атлетико» и сборной Франции Лукас Эрнандес считает, что нападающий Антуан Гризманн давно принял решение остаться в мадридском клубе. Он уверен, что фильм, снятый Жераром Пике о решении француза на этот счет, никак не отразился на его игре в стартовом матче на чемпионате мира.

«Думаю, Гризманн сделал свой выбор еще месяц назад. Фильм появился только недавно, но мысли об этой ситуации уже отсутствовали у него. Антуан сейчас думает только о чемпионате мира и полностью на нем сосредоточен.

Возможно, он устал из-за жары или просто потратил много сил, но не думаю, что его заменили из-за этого фильма. Решение остаться в «Атлетико» он принял уже давно», – сказал Эрнандес.