Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» предложил за Головина 15 миллионов, ЦСКА хочет 25

    Руководство ЦСКА хочет получить от продажи полузащитника Александра Головина не менее 25 миллионов евро.

    В трансфере заинтересован «Ювентус». Туринцы предложили московскому клубу 15 миллионов, игроку – контракт с зарплатой 2 миллиона в год.

    Ранее сообщалось, что стороны договорились о переходе россиянина за 20 миллионов.

    По итогам прошедшего сезона Головин признан лучшим игроком ЦСКА.

    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2018 06:50
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 17 июня 2018, 20:23

      Итальяшки в своем стиле. Если Головин отыграет на хорошем уровне остальные матчи ЧМ, Юве будет в уголке кусать локти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 июня 2018, 19:11

      Европейские футбольные в курсе ,что за россиян платить много не надо.15 маловато на данный момент времени мирового футбола.Перспективный игрок платите,хватит росиянам копейки предлагать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 17 июня 2018, 15:39

      Заврались так, что уже не помнят, чего там ранее писали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 17 июня 2018, 15:09

      Идет ЧМ... Смотрят все....и критики...и специалисты...и, самое главное, самые бескорыстные - болельщики...и видят онм все... вплоть до мелочей...а именно: и действительно великих... и "воздушных" суперзвезд...и перспективных и потенциально вооруженных.... так вот..!!! С учетом того что видим... Головин стоит не меньше 45 -60 ...
      15, которые предлагают извечно скупые итальянцы - это неуважение и, даже, оскорбление ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      zlatan24 17 июня 2018, 14:21

      Процесс переговоров пошёл, как только наши закончат турнир, переход будет завершён

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 июня 2018, 13:56

      и останется Головин ещё на сезон в ЦСКА...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > pegas1276 17 июня 2018, 15:11

      пусть... в след. году он будет стоить 80-100 ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > 17 июня 2018, 20:21

      Иди по грибы, отсосиновики собирать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 июня 2018, 13:22

      Не стоит он четвертак!!! Хотя в Юве ,за такие деньги можно лавочку полировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:16

      когда же у журналистов закончатся фантазии и домыслы на этот счет)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 12:04

      Я помню - давно - учили меня отец мой и мать
      Лечить так лечить, любить так любить,
      Гулять так гулять, стрелять так стрелять.
      Hо Утки уже летят высоко -
      Летать так летать - я им помашу рукой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 17 июня 2018, 12:01

      Кряяя-кря-кря-кря-кррряяяяяя

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11