«Ювентус» предложил за Головина 15 миллионов, ЦСКА хочет 25

Руководство ЦСКА хочет получить от продажи полузащитника Александра Головина не менее 25 миллионов евро.

В трансфере заинтересован «Ювентус». Туринцы предложили московскому клубу 15 миллионов, игроку – контракт с зарплатой 2 миллиона в год.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о переходе россиянина за 20 миллионов.

По итогам прошедшего сезона Головин признан лучшим игроком ЦСКА.

7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин