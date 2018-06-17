«Ювентус» предложил за Головина 15 миллионов, ЦСКА хочет 25

Итальяшки в своем стиле. Если Головин отыграет на хорошем уровне остальные матчи ЧМ, Юве будет в уголке кусать локти...
Руководство ЦСКА хочет получить от продажи полузащитника Александра Головина не менее 25 миллионов евро.
В трансфере заинтересован «Ювентус». Туринцы предложили московскому клубу 15 миллионов, игроку – контракт с зарплатой 2 миллиона в год.
Ранее сообщалось, что стороны договорились о переходе россиянина за 20 миллионов.
По итогам прошедшего сезона Головин признан лучшим игроком ЦСКА.
7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин