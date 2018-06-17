Полузащитник сборной Нигерии Брайн Идову – единственный уроженец Санкт-Петербурга на ЧМ-2018. Таковых нет в составе сборной России, ведь в футбол играть – не бабло пилить! И не готовить очередное ограбление населения, называя это «пенсионной реформой».
Полузащитник сборной Нигерии Брайн Идову вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Хорватии (0:2). Это первая официальная игра для футболиста за национальную команду.
Идову – единственный уроженец Санкт-Петербурга на ЧМ-2018. Таковых нет в составе сборной России.
В РФПЛ Идову теперь считается легионером.