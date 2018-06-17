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    Идову официально дебютировал за сборную Нигерии. Он единственный уроженец Санкт-Петербурга на ЧМ-2018

    Полузащитник сборной Нигерии Брайн Идову вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Хорватии (0:2). Это первая официальная игра для футболиста за национальную команду.

    Идову – единственный уроженец Санкт-Петербурга на ЧМ-2018. Таковых нет в составе сборной России.

    В РФПЛ Идову теперь считается легионером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 01:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июня 2018, 12:27

      Полузащитник сборной Нигерии Брайн Идову – единственный уроженец Санкт-Петербурга на ЧМ-2018. Таковых нет в составе сборной России, ведь в футбол играть – не бабло пилить! И не готовить очередное ограбление населения, называя это «пенсионной реформой».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 17 июня 2018, 10:14

      Зенит клуб нациков, как Лацио в Италии. И единственный уроженец Питера - Идову)) Как с олимпиадой в Германии...

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 июня 2018, 06:31

      - "Таковых нет в составе сборной России."
      Это точно. Таких чёрных в нашей сборной нет. Мы же не Франция.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июня 2018, 01:35

      Насмешка судьбы.

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