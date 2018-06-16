«Ювентус» предлагает Головину контракт на 2 миллиона в год

ну и зачем сразу идти в топ-клуб и сидеть там на лавке и растерять всё что есть?
если посмотреть истории успеха, то большая часть игроков топ-клубов раскрывалось именно в клубах околотоповых, например, в середнячках АПЛ, примеры или Серии А
поэтому для начала было бы неплохо позажигать в какой-нибудь Валенсии, а потом уже идти в топ-клуб если пойдёт всё норм
Полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в «Ювентус». Туринский клуб предлагает россиянину контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер. Переход оценивается в 20 миллионов.
Головин признан лучшим игроком ЦСКА по итогам прошедшего сезона.
7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин