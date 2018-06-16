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    «Ювентус» предлагает Головину контракт на 2 миллиона в год

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в «Ювентус». Туринский клуб предлагает россиянину контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер. Переход оценивается в 20 миллионов.

    Головин признан лучшим игроком ЦСКА по итогам прошедшего сезона.

    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

    Источник: Sport Mediaset

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    16.06.2018 22:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 июня 2018, 12:09

      ну и зачем сразу идти в топ-клуб и сидеть там на лавке и растерять всё что есть?

      если посмотреть истории успеха, то большая часть игроков топ-клубов раскрывалось именно в клубах околотоповых, например, в середнячках АПЛ, примеры или Серии А

      поэтому для начала было бы неплохо позажигать в какой-нибудь Валенсии, а потом уже идти в топ-клуб если пойдёт всё норм

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 11:39

      поди даже официального предложения еще нет а журналисты уже даже про размер будущей зарплаты все знают))

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 09:05

      Крепко за него взялся Ювентус.

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 июня 2018, 08:52

      Пусть подождут и вообще в цене подскочит!!! Особенно если заинтересуется Барселона.

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 17 июня 2018, 03:08

      Удачи Головину в Ювентусе если состоится трансфер, но главное показать себя на Чемпионате Мира и чтобы дали ему сыграть за команду!

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 17 июня 2018, 03:05

      Надо уехать

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 июня 2018, 02:14

      А дибалу в запас что ли)

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 июня 2018, 23:20

      Все верно пишите и про лавку, и про бабло (в ЦСКА платят больше), но вспомните скольких игроков Юве покупал за последние лет 10, и кем они становились!
      Может и Головин вырастит, не сразу, годик потусит на лавке...

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 июня 2018, 23:04

      Его берут под замену кого-то там.
      Не знаю состав Юве

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > SunRomeS 16 июня 2018, 23:35

      скорей всего Маркизио

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > STAFOR13 17 июня 2018, 01:48

      Пьянича...мейби

      2
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 16 июня 2018, 23:00

      В Юве мощная линия полузащиты, еще и Джана из Ливера подписали, может туда не надо?

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