«Ювентус» предлагает Головину контракт на 2 миллиона в год

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в «Ювентус». Туринский клуб предлагает россиянину контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер. Переход оценивается в 20 миллионов.

Головин признан лучшим игроком ЦСКА по итогам прошедшего сезона.

7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин