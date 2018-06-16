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    Ибрагимович: «На ЧМ-2018 должен быть Бензема, а не Дешам»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает ошибочным невызов форварда Карима Бензема в состав сборной Франции на ЧМ-2018.

    «Если тренер принимает решение и говорит, что Бензема недостаточно хорош для этой команды, то тогда ЧМ-2018 должен пропустить тренер, а не игрок. Это абсурд. Если вы хотите побеждать, берите в команду лучших. Бензема – победитель», – сказал Ибрагимович.

    Из-за конфликта с главным тренером Дидье Дешамом Бензема не попал в заявку сборной Франции.

    Источник: AS

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    16.06.2018 21:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 11:32

      Дешам не одинок в таких решениях, но раз тренер так поступает ничего не поделаешь, даже если он очень не прав и многие не согласны с причинами его выбора, хотя отвечать потом ему.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 08:52

      Так решил Дешам и пока он тренер сборной с его позицией тоже надо считаться.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 июня 2018, 02:01

      Щас зидан возглавит и возьмёт,хоть какой-то там президент во Франции говорил что его больше не когда не будет в сборной

      0
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 23:05

      Согласен с его мнением..
      Дешам уйдёт, футбол останется. А так не помешал бы Бензема, тем более на кураже после финала ЛЧ..

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 16 июня 2018, 22:16

      А я, пожалуй, соглашусь.

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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 16 июня 2018, 21:59

      Главный тренер решил кого брать, кого не брать...и он будет в ответе за результат, как и наш усатый парень)

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 июня 2018, 21:53

      Он прав а те кто не считает так то увидять как вылетят петушки так как нет тренера и нет напа забивного.а Дешам пожалеет о содеянном но будеть поздно

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июня 2018, 21:41

      намек еще на себя любимого..))) типа лучшего не взяли...
      а вообще не лез бы своим длинным носом куда не надо... чужая сборная, Дешам и отвечает за результат.. шансы на чемпионство очень неплохие у французов..

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 21:41

      Тогда и Вальбуена берите!Его же не взяли не по спортивным причинам!

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