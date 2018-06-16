Ибрагимович: «На ЧМ-2018 должен быть Бензема, а не Дешам»

Дешам не одинок в таких решениях, но раз тренер так поступает ничего не поделаешь, даже если он очень не прав и многие не согласны с причинами его выбора, хотя отвечать потом ему.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает ошибочным невызов форварда Карима Бензема в состав сборной Франции на ЧМ-2018.
«Если тренер принимает решение и говорит, что Бензема недостаточно хорош для этой команды, то тогда ЧМ-2018 должен пропустить тренер, а не игрок. Это абсурд. Если вы хотите побеждать, берите в команду лучших. Бензема – победитель», – сказал Ибрагимович.
Из-за конфликта с главным тренером Дидье Дешамом Бензема не попал в заявку сборной Франции.