Ибрагимович: «На ЧМ-2018 должен быть Бензема, а не Дешам»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает ошибочным невызов форварда Карима Бензема в состав сборной Франции на ЧМ-2018.

«Если тренер принимает решение и говорит, что Бензема недостаточно хорош для этой команды, то тогда ЧМ-2018 должен пропустить тренер, а не игрок. Это абсурд. Если вы хотите побеждать, берите в команду лучших. Бензема – победитель», – сказал Ибрагимович.

Из-за конфликта с главным тренером Дидье Дешамом Бензема не попал в заявку сборной Франции.