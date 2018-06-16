Панченко: «Обыграем Египет со счетом 2:1, Дзюба забьет»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился ожиданиями от матча второго тура группы А чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта. Форвард верит в успех нашей команды.

«Уверен, что после победы ребята психологически раскрепостились и со спокойной душой будут готовиться к следующим матчам. Мой прогноз на игру с Египтом? 2:1. Пусть забьют, например, Александр Головин и Артем Дзюба», – сказал игрок.

Матч состоится 19 июня.