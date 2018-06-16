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    Панченко: «Обыграем Египет со счетом 2:1, Дзюба забьет»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился ожиданиями от матча второго тура группы А чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта. Форвард верит в успех нашей команды.

    «Уверен, что после победы ребята психологически раскрепостились и со спокойной душой будут готовиться к следующим матчам. Мой прогноз на игру с Египтом? 2:1. Пусть забьют, например, Александр Головин и Артем Дзюба», – сказал игрок.

    Матч состоится 19 июня.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    16.06.2018 00:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 16 июня 2018, 08:55

      Хочется верить.Дзюба-возможно.У Египта высокие защитники. Но играет Египет круто.Порядок был во всех линиях. Не хватало остроты в атаке.Не было Салаха.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 16 июня 2018, 07:11

      Твоими устами да мед пить

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 июня 2018, 02:30

      Всё , понесло ....... После таких ожиданий начинается крах

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