Роналду повторил рекорд Пушкаша по количеству голов за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Испании (3:3). Португалец забил за национальную команду на восьмом крупном турнире подряд.

Роналду повторил рекорд Ференца Пушкаша среди европейских игроков по количеству голов за сборную. В активе португальца – 84 гола.

Лидер в мире – иранец Али Даеи (109 голов).

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу