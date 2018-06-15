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    Роналду повторил рекорд Пушкаша по количеству голов за сборную

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Испании (3:3). Португалец забил за национальную команду на восьмом крупном турнире подряд.

    Роналду повторил рекорд Ференца Пушкаша среди европейских игроков по количеству голов за сборную. В активе португальца – 84 гола.

    Лидер в мире – иранец Али Даеи (109 голов).

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: ESPN

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    15.06.2018 23:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 июня 2018, 02:31

      25 голов до лидера мирового. Может и догонить. Он и в этом турнире забьет еще не раз

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 июня 2018, 00:07

      Мужчина!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 23:59

      Застал и успел увидеть великого венгра с ди Стефано в матче сборной Мира против сборной Англии в 1963г. в честь 100-летия футбола. В первом тайме и Лев Иванович Яшин отыграл на ноль. Пушкаш обладал мощнейшим ударом и завидной результативностью в играх как за клуб так и за сборную.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 23:11

      Просто круто!!!

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