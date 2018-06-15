Азмун – в стартовом составе Ирана на матч с Марокко

Сборные Марокко и Ирана огласили стартовые составы на встречу первого тура группового раунда чемпионата мира.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Бенатиа, Саисс, Зиеш, Аль-Ахмади, Бельханда, Буссуфа, Амрабат, Арит, Эль-Кааби.

Иран: Беиранванд, Резаян, Чешми, Пуралиганджи, Хаджсафи, Шоджаеи, Эбраими, Джаханбакш, Ансарифард, Амири, Азмун.

Поединок пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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