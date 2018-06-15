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    Азмун – в стартовом составе Ирана на матч с Марокко

    Сборные Марокко и Ирана огласили стартовые составы на встречу первого тура группового раунда чемпионата мира.

    Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Бенатиа, Саисс, Зиеш, Аль-Ахмади, Бельханда, Буссуфа, Амрабат, Арит, Эль-Кааби.

    Иран: Беиранванд, Резаян, Чешми, Пуралиганджи, Хаджсафи, Шоджаеи, Эбраими, Джаханбакш, Ансарифард, Амири, Азмун.

    Поединок пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: УЕФА

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    15.06.2018 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 15 июня 2018, 18:01

      Орлов комментирует Иран Марокко, зачем над старичком так издеваться? Он же инфаркт схватит на объявлении составов. Что за тонкий троллинг от руководства Матч ТВ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA > PUZIAKA 15 июня 2018, 18:30

      кто минусует, тот ден Ван Ваарт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июня 2018, 18:00

      Удачи Азмуну))

      3
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