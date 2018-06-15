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    «Барселона» видит в Гюндогане замену Иньесте

    «Барселона» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкая Гюндогана.

    В каталонском клубе рассчитывают, что он сможет заменить хавбека Андреса Иньесту, который по окончании прошлого сезона перешел в японский «Виссел Кобэ».

    Трансфер немца турецкого происхождения оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов. Сам 27-летний футболист готов к переезду на «Камп Ноу».

    В прошедшем сезоне Гюндоган сыграл в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

    Источник: The Sun

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    15.06.2018 10:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:14

      Найти замену Иньесте будет трудно.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 июня 2018, 11:28

      Ну, если Гюндоган - замена Иньесте, то ЛЧ Барса выигрет не скоро.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 июня 2018, 10:38

      Слабоватая замена имхо

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 июня 2018, 10:21

      турана уже брали))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 10:13

      У них целая команда полузащитников на контракте в составе клуба и есть кому заменить Иньесту и без Гюндогана.

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