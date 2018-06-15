«Барселона» видит в Гюндогане замену Иньесте

«Барселона» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкая Гюндогана.

В каталонском клубе рассчитывают, что он сможет заменить хавбека Андреса Иньесту, который по окончании прошлого сезона перешел в японский «Виссел Кобэ».

Трансфер немца турецкого происхождения оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов. Сам 27-летний футболист готов к переезду на «Камп Ноу».

В прошедшем сезоне Гюндоган сыграл в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов.