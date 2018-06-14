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    Головин: «Интерес «Ювентуса»? Горжусь»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса».

    «На данный момент я хочу сосредоточиться на чемпионате мира и сборной России. Я горжусь и доволен интересом со стороны «Ювентуса», но сейчас хочу провести отличный чемпионат мира», – сказал Головин.

    Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер футболиста за 20 миллионов евро.

    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

    Источник: Football Italia

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    14.06.2018 22:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 10:27

      Твоя уверенная игра в сборной, будет трамплином к переходу в ведущие клубы Европы.

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 июня 2018, 11:03

      Перейдёт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 10:46

      все верно сказал, сейчас нужно стараться успешно выступить со сборной, продолжать проявлять себя и предложение не заставит себя ждать, желаю удачи Александру!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июня 2018, 10:04

      Головин достоин и стоит большего. Первый матч ЧМ это показал. Головин сделал игру и в дополнение забил гол-красавец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 09:59

      Ювентус это бренд.
      Так что Александр всё заслужено.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 15 июня 2018, 09:57

      Смолова тоже пророчили в Боруссию Д. И чеее?!))

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 15 июня 2018, 07:49

      Мудро не по годам)
      Да и Гинер не дурак, не будет его сейчас продавать, ценник после мундиаля гораздо больше будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 14 июня 2018, 23:44

      Черышев конечно молодец, хорошо вошёл в игру, но ты сегодня был лучшим, Саша! Продолжай в том же духе и предложения поступят.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Dimka_Foxy 15 июня 2018, 07:57

      Согласен, второй гол вообще он создал, другой бы даже не стал пытаться бежать за мячом, тем более саудит был ближе, потрясающая скорость, огромное желание бороться и доигрывать эпизоды до конца, сумасшедшая работоспособность..огромный потенциал у этого парня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 июня 2018, 23:06

      хоть ты и конь Саша , но желаю удачи тебе в Ювентусе , буду переживать и следить за тобой так же как и за Аршавиным в Арсенале !!! работай и все у тебя получится )))

      12
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Spartak 777 15 июня 2018, 09:27

      Настоящий болельщик.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > vladimir-7 15 июня 2018, 10:54

      если не сарказм , то спасибо , я так же всегда за наши клубы в Европе болею , ЦСКА , Зенит , Краснодар , Локомотив и т.д. считаю что в первую очередь они представляют страну нашу , другой у нас нет !

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Spartak 777 15 июня 2018, 14:37

      То, что я отметил, это не сарказм и не может быть
      при такой объективной оценке.

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