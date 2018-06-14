Головин: «Интерес «Ювентуса»? Горжусь»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса».

«На данный момент я хочу сосредоточиться на чемпионате мира и сборной России. Я горжусь и доволен интересом со стороны «Ювентуса», но сейчас хочу провести отличный чемпионат мира», – сказал Головин.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер футболиста за 20 миллионов евро.

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