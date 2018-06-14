Черчесов – Нигматуллину: «Yesssss!»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал переписку с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, в которой поздравил специалиста с победой в первом туре группы А чемпионата мира-2018. Наша команда обыграла саудовцев (5:0).

«Спасибо. Идем дальше», – ответил бывшему партнеру Черчесов.

Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Такого Черчесова вы не видели – одно фото