Черчесов – Нигматуллину: «Yesssss!»

Научите его кто-нибудь как раскладку переключить, сам не догадается же!
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал переписку с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, в которой поздравил специалиста с победой в первом туре группы А чемпионата мира-2018. Наша команда обыграла саудовцев (5:0).
«Спасибо. Идем дальше», – ответил бывшему партнеру Черчесов.
Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.
Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая
Такого Черчесова вы не видели – одно фото