Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов – Нигматуллину: «Yesssss!»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал переписку с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, в которой поздравил специалиста с победой в первом туре группы А чемпионата мира-2018. Наша команда обыграла саудовцев (5:0).

    «Спасибо. Идем дальше», – ответил бывшему партнеру Черчесов.

    Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Такого Черчесова вы не видели – одно фото

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2018 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 00:10

      Научите его кто-нибудь как раскладку переключить, сам не догадается же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 июня 2018, 22:20

      Саламыч транслитом пишет?))) Или это его Мутко так английскому научил?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 14 июня 2018, 22:09

      поддержим саламыча!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11