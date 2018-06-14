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    Черышев: «Мои голы? Первый больше понравился»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

    «Слов нет описать, что сегодня произошло. Рад за команду, семью и девушку. Первый гол свой больше понравился. Саламыч просил постараться сегодня», – передает слова корреспондента «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 14 июня 2018, 21:20

      Денис, не скромничай. Молодец безо всякой лести!!

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