Черышев: «Мои голы? Первый больше понравился»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

«Слов нет описать, что сегодня произошло. Рад за команду, семью и девушку. Первый гол свой больше понравился. Саламыч просил постараться сегодня», – передает слова корреспондента «Бомбардира» Александр Плеханов.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая