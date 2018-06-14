Газинский – первый автор дебютного гола на ЧМ за 12 лет, забитого первым ударом в матче

я верил в юрку!!!! его заберут в европу быстрее головина!!!! великий опорник вырос!!!!
Полузащитник Юрий Газинский открыл счет в матче открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (1:0, 39-я минута).
Хавбек «Краснодара» забил первым ударом в створ ворот во встрече.
Газинский повторил достижение экс-защитника сборной Германии Филиппа Лама, который забил дебютный гол на первенстве мира-2006, впервые пробив по воротам Коста-Рики.
«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
El primer gol del Mundial es para Yuri Gazinskiy #RUS 1-0 #KZA #Rusia2018 pic.twitter.com/nWtmv57rDT— Alonzo Solano (@DondeAlonzo) 14 июня 2018 г.