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    Газинский – первый автор дебютного гола на ЧМ за 12 лет, забитого первым ударом в матче

    Полузащитник Юрий Газинский открыл счет в матче открытия ЧМ-2018 РоссияСаудовская Аравия (1:0, 39-я минута).

    Хавбек «Краснодара» забил первым ударом в створ ворот во встрече.

    Газинский повторил достижение экс-защитника сборной Германии Филиппа Лама, который забил дебютный гол на первенстве мира-2006, впервые пробив по воротам Коста-Рики.

    «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Opta

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    14.06.2018 18:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 14 июня 2018, 18:59

      я верил в юрку!!!! его заберут в европу быстрее головина!!!! великий опорник вырос!!!!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 июня 2018, 18:52

      КРАСНОДАР !!!!!

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