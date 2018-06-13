Кержаков: «Беспокоит, что у меня становится меньше денег. Теперь болеющим детям не помогаю так, как раньше»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков посетовал на уменьшение доходов. Это сказывается на его состоятельности с точки зрения благотворительности.

«Сейчас я как тренер получаю намного меньше денег, чем в то время, когда был футболистом. Разница очень большая. Мне не нужно летать на самолeтах, покупать себе супердорогие машины, часы, яхты и так далее. Я вообще к этому ровно дышу. Самые большие затраты — на дом, бытовые вещи. Что касается трат на себя, то это по минимуму. Поэтому я спокойно к этому отношусь. У меня по-прежнему есть один ресторан, но это хобби.

Причина, почему я переживаю из-за снижения своих доходов, — это то, что уже не могу в таком объeме помогать детям. Я понимал, что у меня есть фиксированная сумма, из которой могу делать пожертвование на операции детям, болеющим раком. Это здорово, когда ты понимаешь, что деньги уходят туда, куда они должны пойти, и когда ребeнку делают операцию», – сказал специалист.

Кержаков – экс-игрок сборной России.