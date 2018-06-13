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    Кержаков: «Беспокоит, что у меня становится меньше денег. Теперь болеющим детям не помогаю так, как раньше»

    Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков посетовал на уменьшение доходов. Это сказывается на его состоятельности с точки зрения благотворительности.

    «Сейчас я как тренер получаю намного меньше денег, чем в то время, когда был футболистом. Разница очень большая. Мне не нужно летать на самолeтах, покупать себе супердорогие машины, часы, яхты и так далее. Я вообще к этому ровно дышу. Самые большие затраты — на дом, бытовые вещи. Что касается трат на себя, то это по минимуму. Поэтому я спокойно к этому отношусь. У меня по-прежнему есть один ресторан, но это хобби.

    Причина, почему я переживаю из-за снижения своих доходов, — это то, что уже не могу в таком объeме помогать детям. Я понимал, что у меня есть фиксированная сумма, из которой могу делать пожертвование на операции детям, болеющим раком. Это здорово, когда ты понимаешь, что деньги уходят туда, куда они должны пойти, и когда ребeнку делают операцию», – сказал специалист.

    Кержаков – экс-игрок сборной России.

    Источник: YouTube

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    13.06.2018 19:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 07:54

      Кержакову респект. А тема больше относится к уровню жизни всего населения страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 июня 2018, 06:16

      Молодец Сашка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 13 июня 2018, 23:36

      Думаю, Александру грех жаловаться..хотя молодец конечно, детям помогает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 22:57

      А где наше дорогое государство,где медицина? Благотворительностью занимались всегда и всюду. Но когда разговор идет об Африке-это понятно,но когда о России- на кой эти олимпиады,ЧМ и прчая *****,когда гибнут люди?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10442

      ivany4 13 июня 2018, 22:36

      Благотворительность хорошо.
      Лучше бы задумался, почему людям приходится заниматься благотворительностью так часто, как а работу ходить.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 июня 2018, 22:34

      ОГО! Начал прозревать?
      А если хобби уменьшить, взять двушку за МКАД , да и в быту поскромнее?.. Ведь всё получится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июня 2018, 21:17

      Очень грустно читать о том,что больные раком дети зависят от зарплаты футболистов.Я думал, что это обязанность государства заботиться о людях.

      14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ivansoccerfan 13 июня 2018, 21:50

      Особенно мне понравилось про "несменяемого".Сначала я прочитал по другому)))) Как не скажу .Статья 319 УК РФ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > андрей андреев 13 июня 2018, 22:07

      "Несмываемого"?

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 13 июня 2018, 19:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я думал, что нормальные люди сначала на себе экономят, а не на детях.

      -5
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > vladik12 13 июня 2018, 19:42

      если внимательнее прочитаешь, то поймешь, что керж имеет в виду больных раком детей которым он помогал будучи футболистом - не его детей.

      10
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > vladik12 13 июня 2018, 20:03

      он реально помогал больницам и людям.

      12
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > 3a zenit 14 июня 2018, 02:04

      да мне то что плюсы ставить...Кержаков ведь помогал,ну вы даёте.

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