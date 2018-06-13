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  • Кержаков: «Беспокоит, что у меня становится меньше денег. Теперь болеющим детям не помогаю так, как раньше»

Кержаков: «Беспокоит, что у меня становится меньше денег. Теперь болеющим детям не помогаю так, как раньше»

13 июня 2018, 19:17
13

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков посетовал на уменьшение доходов. Это сказывается на его состоятельности с точки зрения благотворительности.

«Сейчас я как тренер получаю намного меньше денег, чем в то время, когда был футболистом. Разница очень большая. Мне не нужно летать на самолeтах, покупать себе супердорогие машины, часы, яхты и так далее. Я вообще к этому ровно дышу. Самые большие затраты — на дом, бытовые вещи. Что касается трат на себя, то это по минимуму. Поэтому я спокойно к этому отношусь. У меня по-прежнему есть один ресторан, но это хобби.

Причина, почему я переживаю из-за снижения своих доходов, — это то, что уже не могу в таком объeме помогать детям. Я понимал, что у меня есть фиксированная сумма, из которой могу делать пожертвование на операции детям, болеющим раком. Это здорово, когда ты понимаешь, что деньги уходят туда, куда они должны пойти, и когда ребeнку делают операцию», – сказал специалист.

Кержаков – экс-игрок сборной России.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (13)
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vladik12
1528906706
Я думал, что нормальные люди сначала на себе экономят, а не на детях.
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андрей андреев
1528913853
Очень грустно читать о том,что больные раком дети зависят от зарплаты футболистов.Я думал, что это обязанность государства заботиться о людях.
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Par Mezan
1528918473
ОГО! Начал прозревать? А если хобби уменьшить, взять двушку за МКАД , да и в быту поскромнее?.. Ведь всё получится!
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ivany4
1528918607
Благотворительность хорошо. Лучше бы задумался, почему людям приходится заниматься благотворительностью так часто, как а работу ходить.
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val-berezko
1528919863
А где наше дорогое государство,где медицина? Благотворительностью занимались всегда и всюду. Но когда разговор идет об Африке-это понятно,но когда о России- на кой эти олимпиады,ЧМ и прчая *****,когда гибнут люди?
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alp
1528922217
Думаю, Александру грех жаловаться..хотя молодец конечно, детям помогает
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Gullit 76
1528946216
Молодец Сашка!
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zigbert
1528952095
Кержакову респект. А тема больше относится к уровню жизни всего населения страны.
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