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    «Спартак» приобрел у «Тюмени» 18-летнего защитника Маслова

    Директор «Тюмени» Александр Попов сообщил, что правый защитник команды Павел Маслов продолжит карьеру в «Спартаке».

    «Маслов уже подписал контракт с красно-белыми, мы получим за игрока компенсацию. Где он будет играть – за основной «Спартак» или за вторую команду в ФНЛ – этого уже я не знаю.

    Чуканов? Он в «Оренбурге» на просмотре», – сказал Попов.

    В прошлом сезоне 18-летний футболист провел за «Тюмень» 30 матчей во всех турнирах, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2018 17:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 21:07

      Хочется верить, что Спартак знает что-то про него, что недоступно остальным. А так, удачи!

      0
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 13 июня 2018, 13:01

      удачи! Не упусти свой шанс!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июня 2018, 22:26

      Какая у нас огромная страна и сколько талантов можно накопать,надо только хотеть это делать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 12 июня 2018, 22:12

      молодёжь надо наигрывать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 20:44

      Игрок молодой, может проявит себя и попадет в основную команду.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:41

      молодой, российский защитник это хорошо, пока думаю за Спартак-2 поиграет или в аренду отдадут, а там если покажет себя то Массимо и в первой команде попробует.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 июня 2018, 19:33

      оптимальный вариант -Аренда, к Тихонову или Аленичеву...
      -сезон в основе клуба РФПЛ покажет что к чему, а далее к своим тренерам доводить до кондиции

      8
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      Рейтинг: +451

      frizom 12 июня 2018, 18:54

      новички это всегда хорошо, молодые русские защитники это вообще супер. Удачи в Спартаке!

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 18:48

      Нуу 18-летним пробиться в основу будет сложно, посему пожелаю парню пробиться со временем в основной состав. Крайков нам как раз не хватает.Дай то бог.

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 17:39

      Для крайнего защитника парень рослый, (184 см ) мобильный. Если гены сработают, то заиграет. Батя Евгений Маслов тоже крайний защитник и рекордсмен в "Тюмени" по количеству игр за клуб, сейчас тренер. Будем надеяться, что парень не пропадёт по арендам и сможет заиграть и раскрыться в "Спартаке".

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