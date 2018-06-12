«Спартак» приобрел у «Тюмени» 18-летнего защитника Маслова

Директор «Тюмени» Александр Попов сообщил, что правый защитник команды Павел Маслов продолжит карьеру в «Спартаке».

«Маслов уже подписал контракт с красно-белыми, мы получим за игрока компенсацию. Где он будет играть – за основной «Спартак» или за вторую команду в ФНЛ – этого уже я не знаю.

Чуканов? Он в «Оренбурге» на просмотре», – сказал Попов.

В прошлом сезоне 18-летний футболист провел за «Тюмень» 30 матчей во всех турнирах, записав в свой актив одну голевую передачу.