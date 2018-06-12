Виейра – о назначении в «Ниццу»: «Успех с «Нью-Йорк Сити» открыл для меня новые двери»

Новый главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра рассказал о том, что ему было тяжело покидать «Нью-Йорк Сити», в котором он проработал два года.

«Было очень трудно покидать «Нью-Йорк Сити». Для меня это было сложное решение, потому что я провел в команде два с половиной года. Не только с профессиональной точки зрения, но и с личной.

Моя семья была довольна жизнью в Нью-Йорке и была частью того, что пытался построить «Нью-Йорк Сити». Поэтому было так тяжело принять это решение. Мне было очень приятно работать с этими футболистами. Но успех, которого мне удалось добиться в МЛС, открыл для меня новые двери», – заявил Виейра.