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    Виейра – о назначении в «Ниццу»: «Успех с «Нью-Йорк Сити» открыл для меня новые двери»

    Новый главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра рассказал о том, что ему было тяжело покидать «Нью-Йорк Сити», в котором он проработал два года.

    «Было очень трудно покидать «Нью-Йорк Сити». Для меня это было сложное решение, потому что я провел в команде два с половиной года. Не только с профессиональной точки зрения, но и с личной.

    Моя семья была довольна жизнью в Нью-Йорке и была частью того, что пытался построить «Нью-Йорк Сити». Поэтому было так тяжело принять это решение. Мне было очень приятно работать с этими футболистами. Но успех, которого мне удалось добиться в МЛС, открыл для меня новые двери», – заявил Виейра.

    Источник: ФК «Ницца»

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    12.06.2018 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2018, 12:14

      Успехов!

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