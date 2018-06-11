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    Мхитарян: «Когда я играл в «Шахтере», мне предлагали бешеные деньги за переезд в Россию»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о том, почему игроки сборной России не выступают в европейских клубах.

    – Почему, на ваш взгляд, в России уже долгое время не появляется игроков, способных украсить европейские клубы или стать центральной фигурой и лидером национальной сборной?

    – Причин может быть множество. Плохая работа селекционеров, не слишком правильный менталитет футболистов, не слишком высокий уровень специалистов, работающих в клубах.

    Знаю клубы, в которых с игроками работают вообще не футбольные люди. Знаю игроков, которые видят в футболе только возможность хорошо заработать. А с таким отношением к футболу необходимость прогрессировать отпадает за ненадобностью. В этом, собственно, кроется глобальная проблема.

    Я бы тоже, наверное, мог остаться в Армении, зарабатывать свои пару долларов, жить в привычном окружении с родителями и родственниками и вообще не напрягаться, не мотаться по разным странам.

    Но у каждого человека, как мне кажется, должна быть мечта. Какая-то цель, к которой нужно стремиться. Футбол здесь не исключение. Если ты работаешь, если стараешься быть лучше и лучше, деньги никуда не денутся.

    Я никогда не играл в футбол ради заработка. Хотя когда был в «Шахтере», мне предлагали бешеные по тем временам деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России. Я отказался. Сказал, что хочу играть в Европе, и деньги здесь не главное.

    Источник: Р-Спорт

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    11.06.2018 23:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 14:04

      Пожалуй ни такие большие деньги предлагали в России как в Боруссии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 12 июня 2018, 10:23

      А какие "те времена"? Когда не было санкций и падения рубля? Тогда было хуже положение в РПФЛ,чем сейчас и денег было меньше? Смешно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 10:15

      правильный подход, вот и добился того что сейчас имеет.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июня 2018, 08:45

      В те времена Мхитаряну никто не мог предложить бешеных денег
      за переход в российский клуб.

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