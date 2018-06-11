Мхитарян: «Когда я играл в «Шахтере», мне предлагали бешеные деньги за переезд в Россию»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о том, почему игроки сборной России не выступают в европейских клубах.

– Почему, на ваш взгляд, в России уже долгое время не появляется игроков, способных украсить европейские клубы или стать центральной фигурой и лидером национальной сборной?

– Причин может быть множество. Плохая работа селекционеров, не слишком правильный менталитет футболистов, не слишком высокий уровень специалистов, работающих в клубах.

Знаю клубы, в которых с игроками работают вообще не футбольные люди. Знаю игроков, которые видят в футболе только возможность хорошо заработать. А с таким отношением к футболу необходимость прогрессировать отпадает за ненадобностью. В этом, собственно, кроется глобальная проблема.



Я бы тоже, наверное, мог остаться в Армении, зарабатывать свои пару долларов, жить в привычном окружении с родителями и родственниками и вообще не напрягаться, не мотаться по разным странам.



Но у каждого человека, как мне кажется, должна быть мечта. Какая-то цель, к которой нужно стремиться. Футбол здесь не исключение. Если ты работаешь, если стараешься быть лучше и лучше, деньги никуда не денутся.



Я никогда не играл в футбол ради заработка. Хотя когда был в «Шахтере», мне предлагали бешеные по тем временам деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России. Я отказался. Сказал, что хочу играть в Европе, и деньги здесь не главное.