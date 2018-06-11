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  • Мхитарян: «Когда я играл в «Шахтере», мне предлагали бешеные деньги за переезд в Россию»

Мхитарян: «Когда я играл в «Шахтере», мне предлагали бешеные деньги за переезд в Россию»

11 июня 2018, 23:32
4

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о том, почему игроки сборной России не выступают в европейских клубах.

– Почему, на ваш взгляд, в России уже долгое время не появляется игроков, способных украсить европейские клубы или стать центральной фигурой и лидером национальной сборной?

– Причин может быть множество. Плохая работа селекционеров, не слишком правильный менталитет футболистов, не слишком высокий уровень специалистов, работающих в клубах.

Знаю клубы, в которых с игроками работают вообще не футбольные люди. Знаю игроков, которые видят в футболе только возможность хорошо заработать. А с таким отношением к футболу необходимость прогрессировать отпадает за ненадобностью. В этом, собственно, кроется глобальная проблема.

Я бы тоже, наверное, мог остаться в Армении, зарабатывать свои пару долларов, жить в привычном окружении с родителями и родственниками и вообще не напрягаться, не мотаться по разным странам.

Но у каждого человека, как мне кажется, должна быть мечта. Какая-то цель, к которой нужно стремиться. Футбол здесь не исключение. Если ты работаешь, если стараешься быть лучше и лучше, деньги никуда не денутся.

Я никогда не играл в футбол ради заработка. Хотя когда был в «Шахтере», мне предлагали бешеные по тем временам деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России. Я отказался. Сказал, что хочу играть в Европе, и деньги здесь не главное.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Шахтер Мхитарян Генрих
Комментарии (4)
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vladimir-7
1528782339
В те времена Мхитаряну никто не мог предложить бешеных денег за переход в российский клуб.
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OfaZavr
1528787716
правильный подход, вот и добился того что сейчас имеет.
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Nimnul
1528788213
А какие "те времена"? Когда не было санкций и падения рубля? Тогда было хуже положение в РПФЛ,чем сейчас и денег было меньше? Смешно.
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zigbert
1528801455
Пожалуй ни такие большие деньги предлагали в России как в Боруссии.
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