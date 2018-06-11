Врач сборной Египта: «Салах сыграет с Россией. Участие в матче с Уругваем под вопросом»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах сегодня занимался по индивидуальной программе.

Пока неизвестно, сможет ли он сыграть против сборной Уругвая. Решение о его участии в этом матче тренерский штаб примет за день до игры.

Журналист Михаил Гончаров в своем твиттере приводит слова врача сборной Египта. Согласно прогнозам медицинского штаба, Салах точно сыграет против сборной России.

Матч Египет – Уругвай состоится 15 июня. Игра против россиян – 19 июня.