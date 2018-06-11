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    Врач сборной Египта: «Салах сыграет с Россией. Участие в матче с Уругваем под вопросом»

    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах сегодня занимался по индивидуальной программе.

    Пока неизвестно, сможет ли он сыграть против сборной Уругвая. Решение о его участии в этом матче тренерский штаб примет за день до игры.

    Журналист Михаил Гончаров в своем твиттере приводит слова врача сборной Египта. Согласно прогнозам медицинского штаба, Салах точно сыграет против сборной России.

    Матч Египет – Уругвай состоится 15 июня. Игра против россиян – 19 июня.

    Источник: Twitter

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    11.06.2018 21:36
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:39

      В данном случае как раз торопиться не надо.

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 12 июня 2018, 11:12

      лучше бы наоборот))

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