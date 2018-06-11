Азар: «Бельгия должна совершить что-то великое на ЧМ-2018»

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассчитывает показать хороший результат с национальной командой на предстоящем чемпионате мира-2018, который стартует в России 14 июня.

«Футболисты сборной Бельгии выступают в сильнейших клубах Европы. Мы все провели хороший сезон, поэтому должны совершить что-то великое на чемпионате мира.

Зависимость сборной Бельгии от Эдена Азара? Ее нет, так как все работают на команду и вносят решающий вклад в ее результаты в равной степени», – заявил 27-летний футболист.

Бельгия сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва, «Спартак») и Англии (28 июня, Калининград).