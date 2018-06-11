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    Азар: «Бельгия должна совершить что-то великое на ЧМ-2018»

    Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассчитывает показать хороший результат с национальной командой на предстоящем чемпионате мира-2018, который стартует в России 14 июня.

    «Футболисты сборной Бельгии выступают в сильнейших клубах Европы. Мы все провели хороший сезон, поэтому должны совершить что-то великое на чемпионате мира.

    Зависимость сборной Бельгии от Эдена Азара? Ее нет, так как все работают на команду и вносят решающий вклад в ее результаты в равной степени», – заявил 27-летний футболист.

    Бельгия сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва, «Спартак») и Англии (28 июня, Калининград).

    Источник: FourFourTwo

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    11.06.2018 11:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:06

      Классная команда.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 июня 2018, 15:40

      Успехов!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 13:51

      я прогнгозирую победу бельгии на чм запомните мой прогноз

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 11 июня 2018, 12:55

      давно пора уже совершать что-то, а то так и останетесь подающими надежды

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2018, 11:41

      Кутепов и Кудряшов ,считают,что великое совершит сб.России )

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      Рейтинг: +915

      спанчес > acer2003 11 июня 2018, 13:50

      великая депрессия

      2
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