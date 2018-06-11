«Рома» продлит контракт с Ди Франческо на улучшенных условиях

Руководство «Ромы» предложило главному тренеру команды Эусебио Ди Франческо обновленный контракт, сообщает Calciomercato. В ближайшее время стороны подпишут новое соглашение.

Оно будет рассчитано до конца сезона-2020/21. По нему у специалиста вырастит зарплата – до 2 миллионов евро за сезон.

Ди Франческо пришел в «Рому» летом 2017 года. За сезон специалист привел клуб к бронзовым медалям чемпионата Италии, «Рома» добралась до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю».