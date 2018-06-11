«Арсенал» может заплатить 30 миллионов за опорника «Сампдории» Торрейру

Опорный полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра следующий сезон может начать в форме другого клуба.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Арсенал», который планирует серьезно изменить состав в это межсезонье. Ранее уругваец привлек внимание к своей персоне со стороны «Наполи» и «Интера».

В контракте игрока с клубом существует пункт о сумме отступных, которые составляют 25 миллионов евро. «Арсенал» готов повторить предложение «Наполи» в размере 30 миллионов, но с учетом рассрочки платежа.