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    «Арсенал» может заплатить 30 миллионов за опорника «Сампдории» Торрейру

    Опорный полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра следующий сезон может начать в форме другого клуба.

    В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Арсенал», который планирует серьезно изменить состав в это межсезонье. Ранее уругваец привлек внимание к своей персоне со стороны «Наполи» и «Интера».

    В контракте игрока с клубом существует пункт о сумме отступных, которые составляют 25 миллионов евро. «Арсенал» готов повторить предложение «Наполи» в размере 30 миллионов, но с учетом рассрочки платежа.

    Источник: Skysports

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    11.06.2018 07:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 июня 2018, 11:22

      интереснее всего было бы наблюдать его именно в "Арсенале"

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