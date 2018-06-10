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    Кудряшов: «Сборная России на ЧМ-2018 способна повторить успех 2008 года»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. По словам футболиста, национальная команда способна повторить успех 2008 года, когда россияне заняли третье место на Евро.

    — Какие у вас чувства и эмоции от предстоящего чемпионата?

    — Ожидаю его с трепетом, потому что он пройдет в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время чувствую небольшой мандраж.

    — Способна ли сборная повторить успех 2008-го года?

    — Почему нет? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов.

    Источник: РФС

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    10.06.2018 19:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 июня 2018, 02:15

      Годами ошибся.. Способна повторить успехи 2014,2016 годов..

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 21:45

      Все эти интервью только накаляют обстановку. Сейчас лучше помолчать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > zigbert 10 июня 2018, 22:13

      Золотые слова дружище-золотые слова!!!!

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > zigbert 10 июня 2018, 23:27

      Обстановку накалил журналист вопросом про повторение 2008 года. Надеялся наверное, что Федор сошлется на отсутствие в нынешней сборной таких игроков какими были Семак, Аршавин, Павлюченко, Зырянов...Федор ответил иначе и правильно сделал. Хотя он конечно понимает, что 2008 год тут и близко не стоял.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 июня 2018, 21:35

      после 200-300 закусывать надо

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 10 июня 2018, 21:00

      Кудряшов: "Повторить результат 2014 года ? Это нам по силам."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      avera 10 июня 2018, 20:40

      Хоть бы мозги включил(если они вообще есть).2008-это ЧЕ,а 2018-ЧМ.Здесь намного больше классных команд.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 10 июня 2018, 20:30

      Эту дичь не Кудряшов сказал. Это сказал бесноватый журналист, а Кудряшов из вежливости согласился.

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 10 июня 2018, 20:30

      Усатый способен не вывести нашу сборную из группы. А повторить успех, 2008 года - Хиддинка и Ко, это, не - не получится!

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 июня 2018, 20:13

      Из законов физики и математики мы знаем, что выложиться можно не более, чем на 100%. К тому же (я,к сожалению, точно не пмню, т.к. школу закончил ещё во времена "дорогого Леонида Ильича"), но КПД любого объекта или субъекта гораздо ниже этого параметра. Дальше - сплошное бла-бла-бла. По тому, что мы видим сегодня, мы можем зацепить очки в игре с саудитами, остальное - время покажет.

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 июня 2018, 20:05

      Интересно, что он скажет после игр группового этапа?.. Мы старались.., но..

      3
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 июня 2018, 20:04

      Ага

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