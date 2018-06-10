Кудряшов: «Сборная России на ЧМ-2018 способна повторить успех 2008 года»

Годами ошибся.. Способна повторить успехи 2014,2016 годов..
Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. По словам футболиста, национальная команда способна повторить успех 2008 года, когда россияне заняли третье место на Евро.
— Какие у вас чувства и эмоции от предстоящего чемпионата?
— Ожидаю его с трепетом, потому что он пройдет в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время чувствую небольшой мандраж.
— Способна ли сборная повторить успех 2008-го года?
— Почему нет? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов.