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  • Кудряшов: «Сборная России на ЧМ-2018 способна повторить успех 2008 года»

Кудряшов: «Сборная России на ЧМ-2018 способна повторить успех 2008 года»

10 июня 2018, 19:50
13

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. По словам футболиста, национальная команда способна повторить успех 2008 года, когда россияне заняли третье место на Евро.

— Какие у вас чувства и эмоции от предстоящего чемпионата?

— Ожидаю его с трепетом, потому что он пройдет в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время чувствую небольшой мандраж.

— Способна ли сборная повторить успех 2008-го года?

— Почему нет? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Кудряшов Федор
Комментарии (13)
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OfaZavr
1528650141
главное не только на словах.
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BarStep
1528650338
Интересно, что он скажет после игр группового этапа?.. Мы старались.., но..
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multiscan
1528650799
Из законов физики и математики мы знаем, что выложиться можно не более, чем на 100%. К тому же (я,к сожалению, точно не пмню, т.к. школу закончил ещё во времена "дорогого Леонида Ильича"), но КПД любого объекта или субъекта гораздо ниже этого параметра. Дальше - сплошное бла-бла-бла. По тому, что мы видим сегодня, мы можем зацепить очки в игре с саудитами, остальное - время покажет.
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B.G.
1528651827
Усатый способен не вывести нашу сборную из группы. А повторить успех, 2008 года - Хиддинка и Ко, это, не - не получится!
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Вомбат
1528651846
Эту дичь не Кудряшов сказал. Это сказал бесноватый журналист, а Кудряшов из вежливости согласился.
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avera
1528652439
Хоть бы мозги включил(если они вообще есть).2008-это ЧЕ,а 2018-ЧМ.Здесь намного больше классных команд.
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Бухбух
1528653618
Кудряшов: "Повторить результат 2014 года ? Это нам по силам."
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Полная Канистра
1528655740
после 200-300 закусывать надо
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zigbert
1528656327
Все эти интервью только накаляют обстановку. Сейчас лучше помолчать.
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Superviser77
1528672518
Годами ошибся.. Способна повторить успехи 2014,2016 годов..
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