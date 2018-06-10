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    Игнашевич: «Передаю привет 45-летнему вратарю сборной Египта»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич передал привет голкиперу сборной Египта Эссаму Эль-Хадари.

    – Вы – опытный футболист, а у сборной Египта есть еще опытнее. Вратарю 45 лет. Поменяетесь с ним майками?

    – Пользуясь случаем, передаю ему привет! Он профессионал и хороший футболист, раз до такого возраста доиграл и участвует в чемпионате мира.

    Сборные России и Египта сыграют на групповом этапе ЧМ-2018 19 июня в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2018 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 18:49

      еще стоит передать привет Рафе Маркесу (Мексика) и Тиму Кэхиллу (Австралия), но вратарь Египта конечно вне конкуренции))

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 18:26

      ты ему передай привет в виде мяча в ворота на игре елки палки

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