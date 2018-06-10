Игнашевич: «Передаю привет 45-летнему вратарю сборной Египта»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич передал привет голкиперу сборной Египта Эссаму Эль-Хадари.

– Вы – опытный футболист, а у сборной Египта есть еще опытнее. Вратарю 45 лет. Поменяетесь с ним майками?

– Пользуясь случаем, передаю ему привет! Он профессионал и хороший футболист, раз до такого возраста доиграл и участвует в чемпионате мира.

Сборные России и Египта сыграют на групповом этапе ЧМ-2018 19 июня в Санкт-Петербурге.