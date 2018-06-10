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  • Мостовой – о закрытии футбольных клубов в России: «Кошмарная обстановка»

Мостовой – о закрытии футбольных клубов в России: «Кошмарная обстановка»

10 июня 2018, 09:19
16

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о закрытии российских клубов.

Ранее свое существование из-за финансовых проблем прекратил «Тосно». По тем же причинам в ближайшее время может закрыться «Амкар».

«Кошмарная обстановка, конечно. Мое мнение – бороться с этим явлением можно, но это взгляд со стороны. Я не нахожусь внутри футбольных структур, не могу понять истинных причин, по которым закрываются клубы.

У многих команд нет денег, финансирования, это понятно. Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом – нет. Задаюсь вопросом: «Как такое возможно?». Но ответа на него найти не могу», – сказал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Тосно Мостовой Александр
Комментарии (16)
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zigbert
1528613991
Правильно. Где есть финансирование, клуб будет существовать а при отсутствие его ,будет расформирован.И где найти такого дорого дядю ,который бы мог содержать команду?
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ArReal
1528615545
воровать меньше надо!
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komarinskiy
1528616108
На самом деле денег нет нигде, но некоторые губеры набираются смелости закрывать эти "социальные проекты".
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Мары
1528624658
Надо убирать лимит, либерализовывать управленческую деятельность с независимым контролем и вводить другую шкалу налогов.Прогрессивную.Иначе получим закрытую, зацикленную на самой себе и не конкурентную систему.
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yorgenbarenz
1528625948
Саша,почитай Славяно-Арийские Веды.Там ни слова про футбол и проблемы его развития в России.Но понималка начнёт работать.
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Viktor781
1528628778
Скоро половину московских клубов закроют. Спартака и ЦСКА вполне достаточно. Локомотив поедет в Саранск, а Динамо в Нижний Новгород. Вот, например, питерское Динамо отправили в Сочи. Несмотря на то что команда выступала ещё в первом матче 1-го чемпионата СССР, в 1936 г. А в Москве, четыре клуба, явный перебор.
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o33uk
1528629040
Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом – нет. Задаюсь вопросом: «Как такое возможно?». Но ответа на него найти не могу» Очень уважаю его как игрока, но это странно слышать,такое везде и всегда было, можно даже вспомнить когда он играл за Сельту были клубы типо Реала, Барселоны Атлетико М. бюджеты которых несравнимо больше чем у всех остальных, подобную ситуацию можно наблюдать в любом чемпионате.
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o33uk
1528629580
По поводу Тосно как раз всё понятно клуб стал набирать популярность его стали ставить в пример Зениту, короче говоря пока он игры проводил в Новгороде всем было плевать как только переехал в питер и начал набирать популярность сразу придушили.Наверно все помнят высказывания один город одна команда.
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Ден71
1528693100
Жаль, что "Царь" не может найти ответа, а он прост и именно лежит в том времени когда Александр сам играл конечно еще в Спартаке. Сколько было команд тогда? и все кто достоин выходил в высший дивизион и боролся. Можно конечно сказать, что люди тогда играли бесплатно( за простую зарплату) за идею. Но сейчас в место того что бы спонсировать отдельные команды спонсорство должно быть всей премьер лиги. У команд не должно быть затрат на игры и переезды стадионы гостиницы. Команды должны тратиться на подготовку команды и его состава. Хотят они покупать Месси и прочих игроков, да есть деньги пожалуйста. Нет играйте своими силами, но играйте, так как вы вышли в ПЛ и достойны тут играть!!!
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