Мостовой – о закрытии футбольных клубов в России: «Кошмарная обстановка»

Жаль, что "Царь" не может найти ответа, а он прост и именно лежит в том времени когда Александр сам играл конечно еще в Спартаке. Сколько было команд тогда? и все кто достоин выходил в высший дивизион и боролся. Можно конечно сказать, что люди тогда играли бесплатно( за простую зарплату) за идею. Но сейчас в место того что бы спонсировать отдельные команды спонсорство должно быть всей премьер лиги. У команд не должно быть затрат на игры и переезды стадионы гостиницы. Команды должны тратиться на подготовку команды и его состава. Хотят они покупать Месси и прочих игроков, да есть деньги пожалуйста. Нет играйте своими силами, но играйте, так как вы вышли в ПЛ и достойны тут играть!!!
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о закрытии российских клубов.
Ранее свое существование из-за финансовых проблем прекратил «Тосно». По тем же причинам в ближайшее время может закрыться «Амкар».
«Кошмарная обстановка, конечно. Мое мнение – бороться с этим явлением можно, но это взгляд со стороны. Я не нахожусь внутри футбольных структур, не могу понять истинных причин, по которым закрываются клубы.
У многих команд нет денег, финансирования, это понятно. Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом – нет. Задаюсь вопросом: «Как такое возможно?». Но ответа на него найти не могу», – сказал Мостовой.