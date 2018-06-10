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    Мостовой – о закрытии футбольных клубов в России: «Кошмарная обстановка»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о закрытии российских клубов.

    Ранее свое существование из-за финансовых проблем прекратил «Тосно». По тем же причинам в ближайшее время может закрыться «Амкар».

    «Кошмарная обстановка, конечно. Мое мнение – бороться с этим явлением можно, но это взгляд со стороны. Я не нахожусь внутри футбольных структур, не могу понять истинных причин, по которым закрываются клубы.

    У многих команд нет денег, финансирования, это понятно. Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом – нет. Задаюсь вопросом: «Как такое возможно?». Но ответа на него найти не могу», – сказал Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2018 09:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +309

      Ден71 11 июня 2018, 07:58

      Жаль, что "Царь" не может найти ответа, а он прост и именно лежит в том времени когда Александр сам играл конечно еще в Спартаке. Сколько было команд тогда? и все кто достоин выходил в высший дивизион и боролся. Можно конечно сказать, что люди тогда играли бесплатно( за простую зарплату) за идею. Но сейчас в место того что бы спонсировать отдельные команды спонсорство должно быть всей премьер лиги. У команд не должно быть затрат на игры и переезды стадионы гостиницы. Команды должны тратиться на подготовку команды и его состава. Хотят они покупать Месси и прочих игроков, да есть деньги пожалуйста. Нет играйте своими силами, но играйте, так как вы вышли в ПЛ и достойны тут играть!!!

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      Рейтинг: +379

      o33uk 10 июня 2018, 14:19

      По поводу Тосно как раз всё понятно клуб стал набирать популярность его стали ставить в пример Зениту, короче говоря пока он игры проводил в Новгороде всем было плевать как только переехал в питер и начал набирать популярность сразу придушили.Наверно все помнят высказывания один город одна команда.

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      Рейтинг: +379

      o33uk 10 июня 2018, 14:10

      Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом – нет. Задаюсь вопросом: «Как такое возможно?». Но ответа на него найти не могу»
      Очень уважаю его как игрока, но это странно слышать,такое везде и всегда было, можно даже вспомнить когда он играл за Сельту были клубы типо Реала, Барселоны Атлетико М. бюджеты которых несравнимо больше чем у всех остальных, подобную ситуацию можно наблюдать в любом чемпионате.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 10 июня 2018, 14:06

      Скоро половину московских клубов закроют. Спартака и ЦСКА вполне достаточно. Локомотив поедет в Саранск, а Динамо в Нижний Новгород.
      Вот, например, питерское Динамо отправили в Сочи. Несмотря на то что команда выступала ещё в первом матче 1-го чемпионата СССР, в 1936 г.
      А в Москве, четыре клуба, явный перебор.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Viktor781 10 июня 2018, 14:22

      это точно,,,

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Viktor781 10 июня 2018, 14:24

      Спс ваше мнение будет учтено.
      Молодец за Локомотив решил, о Динамо подумал красавец.
      По поводу перебора ты же наверно исходишь из размера Питера и по себе меряешь Москву типично хуторское понимание. Население Москвы и области около 20 млн. это только официально, ну а Питер и болота что вокруг него 7-8 максимум.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > o33uk 10 июня 2018, 15:25

      Москва это ещё не вся Россия. Наглеть не надо.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Viktor781 10 июня 2018, 16:58

      В смысле наглеть не надо?
      На 20 млн. регион 4 команды вполне нормально даже с точки зрения математики.
      А всё остальное это твои хотелки, ну и оставь их при себе.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 июня 2018, 13:19

      Саша,почитай Славяно-Арийские Веды.Там ни слова про футбол и проблемы его развития в России.Но понималка начнёт работать.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 июня 2018, 12:57

      Надо убирать лимит, либерализовывать управленческую деятельность с независимым контролем и вводить другую шкалу налогов.Прогрессивную.Иначе получим закрытую, зацикленную на самой себе и не конкурентную систему.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 10 июня 2018, 13:57

      Можно поподробней а то какой набор слов.
      Либерализовать управленченскую деятельность-это как?
      Независимый контроль- кто конкретно должен контролировать ну например Федуна говорить ему куда и сколько он должен тратить?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 10 июня 2018, 17:39

      Я Вам уже объяснил, что вы мне не интересны.
      Вы одно и тоже, но разными словами три дня доказывали, но так и не поняли сути нашего спора.
      До свидания.

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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 10:35

      На самом деле денег нет нигде, но некоторые губеры набираются смелости закрывать эти "социальные проекты".

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 10 июня 2018, 10:25

      воровать меньше надо!

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 09:59

      Правильно. Где есть финансирование, клуб будет существовать а при отсутствие его ,будет расформирован.И где найти такого дорого дядю ,который бы мог содержать команду?

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