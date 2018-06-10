Мостовой – о закрытии футбольных клубов в России: «Кошмарная обстановка»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о закрытии российских клубов.

Ранее свое существование из-за финансовых проблем прекратил «Тосно». По тем же причинам в ближайшее время может закрыться «Амкар».

«Кошмарная обстановка, конечно. Мое мнение – бороться с этим явлением можно, но это взгляд со стороны. Я не нахожусь внутри футбольных структур, не могу понять истинных причин, по которым закрываются клубы.

У многих команд нет денег, финансирования, это понятно. Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом – нет. Задаюсь вопросом: «Как такое возможно?». Но ответа на него найти не могу», – сказал Мостовой.