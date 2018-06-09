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    Газзаев: «Переживать и болеть за сборную нужно обязательно»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подчеркнул, что будет болеть за национальную команду на предстоящем чемпионате мира.

    На групповом этапе турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Мы должны переживать за нашу сборную. Можно ее критиковать за неудачные результаты, но переживать и болеть нужно обязательно! И верить. Думаю, игроки сами понимают, что они в долгу перед болельщиками. И тренерский штаб тоже. Так что будем надеяться, что команда по крайней мере покажет огромную самоотдачу. Потому что все ждут хорошего результата. Выйти из группы должны обязательно! Это домашний чемпионат мира! А идеальным результатом стал бы выход в четвертьфинал», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 01:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 15:29

      У меня есть предложение к Газзаеву;" Влерий Георгиевич ,сможете сбрить усы в случае выхода сборной России из группы?".Вот тогда посмотрим, как сильно вы переживаете за нашу команду.

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 9 июня 2018, 18:59

      при любом раскладе не сбреет, уже обещал однажды а потом взад пятки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 9 июня 2018, 11:29

      ага, в 1/4 через Испанию. кому-то пора завязывать с тяжёлыми наркотиками

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 9 июня 2018, 09:54

      куда мы денемся.... будем.. хоть и с чувством, что нам опять насрали в душу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 09:11

      за какую сборную? только на этом ЧМ их 31

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июня 2018, 07:42

      Ладно,уговорил. Ты давай болей,а мы переживать будем.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 июня 2018, 07:13

      Носи усы

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