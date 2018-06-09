Газзаев: «Переживать и болеть за сборную нужно обязательно»

У меня есть предложение к Газзаеву;" Влерий Георгиевич ,сможете сбрить усы в случае выхода сборной России из группы?".Вот тогда посмотрим, как сильно вы переживаете за нашу команду.
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подчеркнул, что будет болеть за национальную команду на предстоящем чемпионате мира.
На групповом этапе турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
«Мы должны переживать за нашу сборную. Можно ее критиковать за неудачные результаты, но переживать и болеть нужно обязательно! И верить. Думаю, игроки сами понимают, что они в долгу перед болельщиками. И тренерский штаб тоже. Так что будем надеяться, что команда по крайней мере покажет огромную самоотдачу. Потому что все ждут хорошего результата. Выйти из группы должны обязательно! Это домашний чемпионат мира! А идеальным результатом стал бы выход в четвертьфинал», – сказал Газзаев.