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  • Азар: «У Англии тоже было золотое поколение, но они ничего не выиграли»

Азар: «У Англии тоже было золотое поколение, но они ничего не выиграли»

8 июня 2018, 07:32
5

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассчитывает на успешное выступление на предстоящем в России чемпионате мира-2018 за счет игроков своей команды, которые выступают за ведущие европейские клубы.

«В составе сборной Бельгии подобрались хорошие игроки, все играют в больших клубах в Англии, Италии и Испании. Поэтому мы знаем, что делать.

Золотое поколение? У Англии оно тоже было, 10 или 15 лет назад. Но англичане ничего не смогли выиграть с этими футболистами. Возможно, Бельгия превзойдет в этом Англию. Скоро мы это узнаем наверняка», – считает Азар.

На групповой стадии турнира Бельгия встретится с командами Панамы, Туниса и Англии.

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат мира Бельгия Англия Азар Эден
Комментарии (5)
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Pourport
1528438138
И он чертовски прав!)
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+50/-50
1528439079
И у Португалии было "золотое поколение". А результат тотже. Ни-че-го.
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OfaZavr
1528443274
верно говорит, ведь не только важно большое количество звезд в составе но еще и наличие поставленной игры и сплоченность коллектива.
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ASG
1528444465
когда в России будет золотое поколение?))
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zigbert
1528468460
В Бельгии много хороших игроков и команду нельзя сбрасывать со счетов.
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