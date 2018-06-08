Азар: «У Англии тоже было золотое поколение, но они ничего не выиграли»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассчитывает на успешное выступление на предстоящем в России чемпионате мира-2018 за счет игроков своей команды, которые выступают за ведущие европейские клубы.

«В составе сборной Бельгии подобрались хорошие игроки, все играют в больших клубах в Англии, Италии и Испании. Поэтому мы знаем, что делать.

Золотое поколение? У Англии оно тоже было, 10 или 15 лет назад. Но англичане ничего не смогли выиграть с этими футболистами. Возможно, Бельгия превзойдет в этом Англию. Скоро мы это узнаем наверняка», – считает Азар.

На групповой стадии турнира Бельгия встретится с командами Панамы, Туниса и Англии.