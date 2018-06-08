Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар: «У Англии тоже было золотое поколение, но они ничего не выиграли»

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассчитывает на успешное выступление на предстоящем в России чемпионате мира-2018 за счет игроков своей команды, которые выступают за ведущие европейские клубы.

    «В составе сборной Бельгии подобрались хорошие игроки, все играют в больших клубах в Англии, Италии и Испании. Поэтому мы знаем, что делать.

    Золотое поколение? У Англии оно тоже было, 10 или 15 лет назад. Но англичане ничего не смогли выиграть с этими футболистами. Возможно, Бельгия превзойдет в этом Англию. Скоро мы это узнаем наверняка», – считает Азар.

    На групповой стадии турнира Бельгия встретится с командами Панамы, Туниса и Англии.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 07:32
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 17:34

      В Бельгии много хороших игроков и команду нельзя сбрасывать со счетов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 8 июня 2018, 10:54

      когда в России будет золотое поколение?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 10:34

      верно говорит, ведь не только важно большое количество звезд в составе но еще и наличие поставленной игры и сплоченность коллектива.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 июня 2018, 09:24

      И у Португалии было "золотое поколение". А результат тотже. Ни-че-го.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 июня 2018, 09:08

      И он чертовски прав!)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11