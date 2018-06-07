Наингголан: «Поблема в том, что я говорю то, о чем думаю»

Дело не в том, что ты говоришь, что думаешь, а что мысли твои никому не нравятся. Ты не один такой в мире, не льсти себе. Мне кажется, что дело даже не в его интервью, а в том, что он активный курильщик, любит выпить и неоднократно был замечен в нарушении режима. Вот это как раз-таки и непрофессионально. Далеко не каждый тренер рискнёт иметь такого дебошира в команде. И не таких оставляли за бортом из-за своенравия. Ему и не надо ни к кому подлизываться, просто вести себя прилично, не более того. В футболе полно эгоистов и выскочек, но как-то же они находят общий язык со своими тренерами.
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан считает, что современный мир футбола полон подхалимов.
«Непопадание на чемпионат мира стало для меня огромным ударом. Ранее я уже пропустил один такой крупный турнир.
Чем я буду заниматься по окончании карьеры футболиста? Я точно не хочу иметь ничего общего с миром футбола. В нем слишком много подхалимов.
Знаю, моя проблема заключается в том, что я говорю то, о чем думаю и что чувствую. И я никогда не перестану быть таким. Я живу день за днем, и каждый из них может стать лучшим в моей жизни.
Я профессионал, тренируюсь и упорно работаю. Кроме того, я отец, который утром отвозит детей в школу», – заявил Наингголан.
30-летний футболист не был вызван в сборную Бельгии перед стартом ЧМ-2018, после чего объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.