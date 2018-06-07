Наингголан: «Поблема в том, что я говорю то, о чем думаю»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан считает, что современный мир футбола полон подхалимов.

«Непопадание на чемпионат мира стало для меня огромным ударом. Ранее я уже пропустил один такой крупный турнир.

Чем я буду заниматься по окончании карьеры футболиста? Я точно не хочу иметь ничего общего с миром футбола. В нем слишком много подхалимов.

Знаю, моя проблема заключается в том, что я говорю то, о чем думаю и что чувствую. И я никогда не перестану быть таким. Я живу день за днем, и каждый из них может стать лучшим в моей жизни.

Я профессионал, тренируюсь и упорно работаю. Кроме того, я отец, который утром отвозит детей в школу», – заявил Наингголан.

30-летний футболист не был вызван в сборную Бельгии перед стартом ЧМ-2018, после чего объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.