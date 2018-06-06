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    Маркизио может сменить «Ювентус» на «Монако»

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в составе «Монако», сообщает Sport Mediaset.

    Ранее появилась информация, что он близок к переходу в МЛС или китайскую Суперлигу. Выбор в пользу «Монако» выглядит более очевидным, так как 32-летний футболист хочет оставаться неподалеку от Турина по семейным обстоятельствам.

    В «Монако» он может заменить бразильца Фабиньо, после перехода того в «Ливерпуль». За всю карьеру Маркизио провел в составе «Ювентуса» 389 матчей, в которых забил 37 голов. Он является семикратным чемпионом Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 09:39
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