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    Черчесов – о ничьей с Турцией: «Настраивались на победу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча против Турции (1:1)

    «Мы настраивались на победу. Первое впечатление – результат по игре. По сравнению с австрийской игрой сделали качественный скачок вперед. Есть нюансы, которые надо поправлять. Были моменты, которые роднят австрийскую игру с сегодняшней. Здесь говорим даже не про голы, а про удары», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Россия нанесла один удар в створ в двух последних матчах

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 21:45
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 08:46

      Если качественным скачком считать 1удар по воротам, тогда он прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2018, 07:47

      Качественный скачок вперёд.На своём поле,при поддержке трибун.1:1.Со вторым составом Турции.Хорошо прыгаем вперёд.И стоит перед глазами угрюмое лицо Самедова после забитого им гола. Скорбел,что ли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 00:24

      Настраивались на запор, но опять профузная диарея...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 5 июня 2018, 22:52

      я это слышу после каждой ничьи или после каждого поражения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 июня 2018, 22:21

      Думаю, что если сейчас, сегодня сменить тренера сборной, то сборной это пойдет только на пользу!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 5 июня 2018, 21:55

      Как и с Австрией только Австрия, так же был второй состав на голову выше уровенм

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Shogun 5 июня 2018, 21:57

      А как "второй состав" Австрии следом сумел вынести немцев?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Vickont 5 июня 2018, 22:54

      Очки протри играли 2 разных состава, за исключением Арнаутовича, Хинти и Шефа, да и Алаба в старте начинали, нежели с нашими клоунами выходил на 20 минут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Scuderia Ferrari F1 5 июня 2018, 22:58

      С Россией
      1 Австрия Линднер Хайнц (В)
      15 Австрия Прёдль Себастьян (З)
      3 Австрия Драгович Александр (З)
      4 Австрия Хинтереггер Мартин (З)
      21 Австрия Лайнер Штефан (З)
      14 Австрия Баумгартлингер Юлиан (П) 46′
      20 Австрия Гриллич Флориан (Н) 46′
      17 Австрия Кайнц Флориан (П) 72′
      24 Австрия Шлагер Ксавер (П) 72′
      18 Австрия Шепф Алессандро (П) 58′ 28′
      8 Австрия Алаба Давид (П) 58′
      10 Австрия Шауб Луис (П) 46′
      19 Австрия Бургшталлер Гвидо (Н) 46′
      16 Австрия Цуль Петер (П) 80′
      6 Австрия Ильзанкер Штефан (П) 80′
      7 Австрия Арнаутович Марко (Н) 83′
      9 Австрия Алар Дени (Н) 83′

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Scuderia Ferrari F1 5 июня 2018, 22:59

      С немцами
      12 Австрия Зибенхандль Йорг (В)
      15 Австрия Прёдль Себастьян (З)
      3 Австрия Драгович Александр (З)
      4 Австрия Хинтереггер Мартин (З) 53′
      21 Австрия Лайнер Штефан (З)
      14 Австрия Баумгартлингер Юлиан (П)
      8 Австрия Алаба Давид (П)
      18 Австрия Шепф Алессандро (П) 76′ 69′
      23 Австрия Бауэр Мориц (З) 76′
      16 Австрия Цуль Петер (П) 89′
      17 Австрия Кайнц Флориан (П) 89′
      7 Австрия Арнаутович Марко (Н) 84′
      19 Австрия Бургшталлер Гвидо (Н) 84′
      20 Австрия Гриллич Флориан (Н) 79′
      6 Австрия Ильзанкер Штефан (П

      0
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Scuderia Ferrari F1 5 июня 2018, 22:59

      И чем ты смотрел? Пятой точкой?

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 5 июня 2018, 21:51

      Наконец-то я заметил работу тренера! Он сумел удержать ничью, вовремя выпустив Кузяева! Далеко не каждый тренер смог бы пойти на такой рисковый шаг.

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