Черчесов – о ничьей с Турцией: «Настраивались на победу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча против Турции (1:1)

«Мы настраивались на победу. Первое впечатление – результат по игре. По сравнению с австрийской игрой сделали качественный скачок вперед. Есть нюансы, которые надо поправлять. Были моменты, которые роднят австрийскую игру с сегодняшней. Здесь говорим даже не про голы, а про удары», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Россия нанесла один удар в створ в двух последних матчах