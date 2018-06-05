Сборная России сыграет против Турции в красной форме. Все билеты на матч проданы

Сборная России выйдет на товарищеский поединок против Турции в красной форме. Вратарь сыграет в зеленом свитере.

Все билеты на матч проданы.

Поединок состоится сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.