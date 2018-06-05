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    Сборная России сыграет против Турции в красной форме. Все билеты на матч проданы

    Сборная России выйдет на товарищеский поединок против Турции в красной форме. Вратарь сыграет в зеленом свитере.

    Все билеты на матч проданы.

    Поединок состоится сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: РФС

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    05.06.2018 12:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 18:50

      важна не только форма внешняя но и форма подготовленности команды, а она вызывает вопросы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 18:22

      Удачи и без травм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Serenya16 5 июня 2018, 14:35

      Сегодня снова придётся порно смотреть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 5 июня 2018, 14:34

      Один хрен просрут

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 5 июня 2018, 14:31

      Посмотрим Экстрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 июня 2018, 14:18

      А потом Черчесов скажет, что форма была не та!)

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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 июня 2018, 13:51

      а че за белобрысый вратарь??

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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 июня 2018, 13:49

      у меня один вопрос терзает, ну кто, КТО раскупил все билеты?

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 июня 2018, 13:40

      Новая формула футбола в России, меняешь цвет футболок, появляется шанс, но опять продули, что то не то, видимо футбол с математикой не связан, но надо продолжать экспериментировать, вдруг что то подберём выигрышное.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 июня 2018, 13:40

      - как бы это в корриду не превратилось!???, турки - народ горячий!, держись, Акинфеев)))...

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