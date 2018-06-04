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    Трансфер Жиго обойдется «Спартаку» в 8 миллионов

    Стали известна сумма, которую «Спартак» заплатит «Генту» за центрального защитника Самуэля Жиго.

    Трансфер 24-летнего футболиста обойдется красно-белым в 8 миллионов евро.

    Сегодня в СМИ появилась информация, что московский клуб в ближайшее время подпишет с французом четырехлетний контракт. Также сообщалось, что «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Краснодара».

    В понедельник Жиго должен пройти медобследование в Риме, после чего соглашение будет заключено.

    В минувшем сезоне футболист провел 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.06.2018 14:49
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 23:04

      Неплохо,за такую сумму можно брать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 19:49

      Что ж? Эмануэль, так Эмануэль..Придем полюбуемся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:40

      нормальная сумма, за меньшую сейчас заграничных, хороших защитников не взять. лишь бы играл и отрабатывал, а не как Педро Роша.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 16:10

      Мне вот всегда интересно откуда журналисты берут цифры. Неужели игроки или агенты хватаются прямо им ?)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июня 2018, 16:05

      На transfermarktе его стоимость 6 мил. евро.
      2 переплата за игру в России.В принципе не много.
      Стоит вспомнить каких зубров брал Питер и сколько переплачивал.
      Окуеть и не встать.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 4 июня 2018, 15:24

      Что то сам Спартак об этом молчит..

      5
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > oyabun 4 июня 2018, 16:09

      уже объявлено.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 4 июня 2018, 15:14

      Будет центр обороны Джика-Жига.

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      Рейтинг: +27

      NAZ84 > Добрый Бобер 4 июня 2018, 16:26

      Он француз - ЖигО

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > NAZ84 5 июня 2018, 09:26

      Ну так и первый грузин - Джикия...

      0
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