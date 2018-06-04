Трансфер Жиго обойдется «Спартаку» в 8 миллионов

Стали известна сумма, которую «Спартак» заплатит «Генту» за центрального защитника Самуэля Жиго.

Трансфер 24-летнего футболиста обойдется красно-белым в 8 миллионов евро.

Сегодня в СМИ появилась информация, что московский клуб в ближайшее время подпишет с французом четырехлетний контракт. Также сообщалось, что «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Краснодара».

В понедельник Жиго должен пройти медобследование в Риме, после чего соглашение будет заключено.

В минувшем сезоне футболист провел 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.