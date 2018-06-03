Дмитрий Черышев: «Денис будет лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев считает, что его сын Денис Черышев станет лучшим игроком в составе национальной команды на ЧМ-2018.

«Если Денис получит игровое время, то станет лучшим в составе сборной России. Он хочет доказать, что достоин играть за когда. Всегда просит мяч, не разбрасывается моментами, всегда готов забивать», – приводит слова Дмитрия Черышева EFE.

Черышев-младший в составе сборной России готовится к ЧМ-2018 на базе в Новогорске.