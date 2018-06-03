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    Дмитрий Черышев: «Денис будет лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев считает, что его сын Денис Черышев станет лучшим игроком в составе национальной команды на ЧМ-2018.

    «Если Денис получит игровое время, то станет лучшим в составе сборной России. Он хочет доказать, что достоин играть за когда. Всегда просит мяч, не разбрасывается моментами, всегда готов забивать», – приводит слова Дмитрия Черышева EFE.

    Черышев-младший в составе сборной России готовится к ЧМ-2018 на базе в Новогорске.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 12:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:15

      Вряд ли Черышев будет лучшим в сборной, скорей всего одним "из".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 3 июня 2018, 19:28

      КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА ЗА ТО ЧТО ХВАЛИТ ОН КУКУШКУ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 18:46

      ну если не сломается и в хорошей форме будет то на фоне наших тихоходов вполне может быть лучшим)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 июня 2018, 17:29

      - конечно - Акинфеев!!!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 июня 2018, 15:21

      Шансы стать лучшим на фоне этого Г у него действительно есть. Но думаю лучшим будет Акинфеев, как обычно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > СуперПАВ9 3 июня 2018, 17:50

      ПМС?

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 3 июня 2018, 15:00

      Я бы тоже своего сыночка рекламировал и лучшим называл

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 3 июня 2018, 14:14

      лучшими будут болельщики)))

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 3 июня 2018, 13:00

      Черышев нападающий. А в нынешней сборной России на ЧМ вряд ли мяч вообще будет доходить до нападающих...

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 июня 2018, 12:57

      Лучшим,наверное, будет тот парень из Кёльна, он играет как умеет...

      0
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 3 июня 2018, 12:51

      А раньше чего он стеснялся показывать свой класс между постоянными травмами???

      0
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