«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Роналду 200 миллионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за 33-летнего португальца 200 миллионов евро.

Форвард покинет испанскую команду летом из-за разногласий с руководством по условиям контракта. Футболист хочет зарабатывать больше Лионеля Месси и Неймара.

Ранее экс-главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что Роналду хочет вернуться в «МЮ».

Нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.