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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Роналду 200 миллионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за 33-летнего португальца 200 миллионов евро.

    Форвард покинет испанскую команду летом из-за разногласий с руководством по условиям контракта. Футболист хочет зарабатывать больше Лионеля Месси и Неймара.

    Ранее экс-главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что Роналду хочет вернуться в «МЮ».

    Нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

    Источник: Don Balon

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    03.06.2018 11:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 11:53

      Согласиться ли Реал на эту сумму.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2018, 14:26

      это несерьезно никто не купит в Европе его за такую цену если только в Катаре или Китае да он сейчас уже и сотни не стоит минимум 80-90

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 3 июня 2018, 13:31

      Если год отыграет на сегодняшнем уровне, то все затраты на покупку окупятся
      с лихвой. В стоимости определяющую роль в данном случае не игра, а имидж и
      последующие за подписанием контракты. А имидж -О-ГО-ГО

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 > petr69 4 июня 2018, 09:13

      Мне кажется, что они деньги за трансфер отобьют футболками с номером 7.

      0
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 3 июня 2018, 12:51

      Жесть, продали в два раже дешевле и моложе, а получают старпера максимум года на 2, которому уже мало чего будет надо

      0
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 3 июня 2018, 12:36

      Ой ***(

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 3 июня 2018, 12:09

      Лишь бы обратно Де Хеа угнать

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 июня 2018, 12:06

      А потом Месси и Неймар захотят больше и так до бесконечности)))

      0
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 > dyema 3 июня 2018, 12:36

      Для того , чтобы Неймар и Месси захотели больше , им , для начала , нужно повторить успехи Роналду ! А это - НЕВОЗМОЖНО !

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 июня 2018, 12:06

      в МЮ он лучше играл

      0
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