Саутгейт: «Во втором тайме матча с Нигерией мы сбавили обороты. До ЧМ-2018 это нужно исправить»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог товарищеского матча против Нигерии (2:1). Специалисту не понравилось, что его команда провела плохой по сравнению с первым второй тайм.

«До перерыва мы играли на высоком уровне, хорошо двигали мяч. Второй тайм получился более медленным. Получился спад, который нужно проанализировать и не допустить в России», – сказал тренер.

На чемпионате мира-2018 британцы сыграют в одной группе с Тунисом, Бельгией и Панамой.