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    Саутгейт: «Во втором тайме матча с Нигерией мы сбавили обороты. До ЧМ-2018 это нужно исправить»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог товарищеского матча против Нигерии (2:1). Специалисту не понравилось, что его команда провела плохой по сравнению с первым второй тайм.

    «До перерыва мы играли на высоком уровне, хорошо двигали мяч. Второй тайм получился более медленным. Получился спад, который нужно проанализировать и не допустить в России», – сказал тренер.

    На чемпионате мира-2018 британцы сыграют в одной группе с Тунисом, Бельгией и Панамой.

    Источник: Skysports

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    03.06.2018 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 июня 2018, 11:25

      Они еще продолжают играть? Дайте свисток!

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