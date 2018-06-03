Габулов: «В Бельгии зарабатываю меньше, чем в Туле»

Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов сравнил зарплату в Бельгии и в последнем своем российском клубе – «Арсенале». Дома игроку платили больше.

«В «Брюгге» – меньше. Я даже не торговался. Когда агенты, помогавшие переходить, принесли предложение, изначально оно меня не устроило. Но в итоге я на него же и согласился, поскольку долго шел к переходу в европейский клуб», – сказал Габулов.

В Бельгии россиянин уже успел стать чемпионом страны.