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    Габулов: «В Бельгии зарабатываю меньше, чем в Туле»

    Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов сравнил зарплату в Бельгии и в последнем своем российском клубе – «Арсенале». Дома игроку платили больше.

    «В «Брюгге» – меньше. Я даже не торговался. Когда агенты, помогавшие переходить, принесли предложение, изначально оно меня не устроило. Но в итоге я на него же и согласился, поскольку долго шел к переходу в европейский клуб», – сказал Габулов.

    В Бельгии россиянин уже успел стать чемпионом страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2018 07:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 10:44

      Потому и не идут наши игроки за рубеж, у нас они чувствуют себя вольготно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 11:45

      вот в этом и проблема наших что предложения европейских клубов не важно каких их не устраивают из-за того что здесь получают в разы больше и без особых трудностей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 3 июня 2018, 10:53

      С тем количеством пропущенных голов, должен в Бельгии вообще бесплатно играть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 июня 2018, 10:43

      а пропускал в два раза больше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 июня 2018, 10:21

      Лимита нету просто, поэтому игроков оценивают по их возможностям. А теперь посмотрите на сборную Бельгии, а потом на сборную России.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 июня 2018, 09:44

      Меньше платят, больше голов пропускает...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2018, 09:18

      бедный давай мы тебе скинемся

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 июня 2018, 09:00

      Вот так. Оклад вратаря лучшего клуба бельгии меньше, чем оклад вратаря российского клуба, борющегося за выживание.
      Итого: сборная бельгии представлена игроками, играющих в лучших клубах европы, а российская...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > WhiteEgon 3 июня 2018, 10:17

      Слава богу, что Тула в этом сезоне выжила на 7м месте. Буквально в одном шаге от вылета.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 08:51

      Уместней говорить, что получаю меньше, чем в Туле. Зарабатывать вы ещё не научились.

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 июня 2018, 07:21

      Глупый переход, лишь бы в Европу

      -1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > ДАША Д 3 июня 2018, 07:25

      Иди мой полы.

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