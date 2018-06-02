Кержаков: «Если поступит предложение войти в тренерский штаб «Зенита», соглашусь. Но юношескую сборную бросать не собираюсь»

Экс-нападающий «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что готов войти в тренерский штаб петербуржцев, если поступит такое предложение. При этом он отметил, что не намерен прекращать работу на своем нынешнем посту.

Недавно «Зенит» возглавил Сергей Семак.

─ Семак советовался с вами прежде чем возглавить «Зенит»?

─ Нет, никаких звонков не было.

─ Сейчас общественность довольна. Это положительный момент или может помешать ему в работе?

─ Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно. Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе. Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.

─ Вы хотели бы оказаться в тренерском штабе Семака, который до сих пор не сформирован?

─ Если меня пригласят, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение. «Зенит» ─ это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались.

В качестве футболистов Кержаков и Семак вместе выступали за сине-бело-голубых с 2010 по 2013 год.