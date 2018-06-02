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  • Кержаков: «Если поступит предложение войти в тренерский штаб «Зенита», соглашусь. Но юношескую сборную бросать не собираюсь»

Кержаков: «Если поступит предложение войти в тренерский штаб «Зенита», соглашусь. Но юношескую сборную бросать не собираюсь»

2 июня 2018, 18:59
5

Экс-нападающий «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что готов войти в тренерский штаб петербуржцев, если поступит такое предложение. При этом он отметил, что не намерен прекращать работу на своем нынешнем посту.

Недавно «Зенит» возглавил Сергей Семак.

─ Семак советовался с вами прежде чем возглавить «Зенит»?

─ Нет, никаких звонков не было.

─ Сейчас общественность довольна. Это положительный момент или может помешать ему в работе?

─ Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно. Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе. Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.

─ Вы хотели бы оказаться в тренерском штабе Семака, который до сих пор не сформирован?

─ Если меня пригласят, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года. Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение. «Зенит» ─ это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались.

В качестве футболистов Кержаков и Семак вместе выступали за сине-бело-голубых с 2010 по 2013 год.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Семак Сергей
Комментарии (5)
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Антон bx14e
1527956210
Какой ты тренер детско-юношеский!? Матерные слова через раз,-во-первых.. Нападающий(особенно ты) ничему не сможет научить..кроме "бил,бью,буду бить...мимо"
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ARSteven89
1527959862
Болельщики воспринимают назначение положительно и пока что в тренерском штабе все хотят работать с Семаком, а он в свою очередь хочет вернуть старую бригаду в "Зенит", посмотрим, что из этого получится...
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Рубик Докоян
1527969864
Сане пока ещё рано быть многостаночником. Пусть с юношами постигает тренерские азы.
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MOBI
1528020041
Всё по делу сказал
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Zenmaster
1528024635
От такого предложения -- не отказываются !!!
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