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    Будущее Дембеле в «Барселоне» зависит от трансфера Гризманна

    Руководство «Барселоны» не торопится расставаться с форвардом команды Усмане Дембеле. Решение о его будущем будет зависеть от трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает сохранить 21-летнего футболиста, который обладает полезной для команды универсальностью.

    Ранее сообщалось, что Дембеле может перейти в «ПСЖ», где его ждет Томас Тухель, знакомый с французом по совместной работе в «Боруссии».

    Источник: Mundodeportivo

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    01.06.2018 08:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 16:40

      Хотелось бы видеть Гризманна в Барселоне.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 июня 2018, 15:31

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 июня 2018, 09:18

      Грима не тупи переходи в барсу

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