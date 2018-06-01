Будущее Дембеле в «Барселоне» зависит от трансфера Гризманна

Руководство «Барселоны» не торопится расставаться с форвардом команды Усмане Дембеле. Решение о его будущем будет зависеть от трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает сохранить 21-летнего футболиста, который обладает полезной для команды универсальностью.

Ранее сообщалось, что Дембеле может перейти в «ПСЖ», где его ждет Томас Тухель, знакомый с французом по совместной работе в «Боруссии».