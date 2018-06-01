Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Наингголан: «Даже рекламу ЧМ-2018 по телевизору сложно смотреть»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан продолжает переживать из-за непопадания в расширенный состав сборной Бельгии на чемпионат мира-2018. По этой причине футболист объявил об уходе из национальной команды.

    «Переживаю из-за сложившейся ситуации. Даже рекламу по телевизору сложно видеть о чемпионате мира-2018. Но я пытаюсь найти и положительные моменты – отпуск продлится три недели. Будет больше времени на отдых.

    Больше я не вернусь в сборную Бельгии. Это окончательное решение», – приводит слова Наингголана HLN.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 07:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 16:18

      Для любого футболиста это стресс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 июня 2018, 08:37

      Также бы сказал!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11