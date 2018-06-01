Наингголан: «Даже рекламу ЧМ-2018 по телевизору сложно смотреть»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан продолжает переживать из-за непопадания в расширенный состав сборной Бельгии на чемпионат мира-2018. По этой причине футболист объявил об уходе из национальной команды.

«Переживаю из-за сложившейся ситуации. Даже рекламу по телевизору сложно видеть о чемпионате мира-2018. Но я пытаюсь найти и положительные моменты – отпуск продлится три недели. Будет больше времени на отдых.

Больше я не вернусь в сборную Бельгии. Это окончательное решение», – приводит слова Наингголана HLN.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.