Промес: «Вы видите, как я проявляю себя в России. Мне следует делать то же в сборной»

ну давай не сбавляй оборотов! может еще в следующем сезоне нам послужишь и заработаешь на хорошее предложение от топ-клуба!
Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес прокомментировал ничью в товарищеском матче против Словакии (1:1). Игрок забил гол на 59-й минуте встречи.
«У меня всегда возникало ощущение, что я должен больше проявлять себя в сборной. Вы видите, как я делаю это в России, но я пока еще не показал того же в сборной. Я забил гол и сделал все, чтобы помочь команде.
Был ли матч успешным? Нет, я должен был забить два гола», – сказал Промеса.