Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Вы видите, как я проявляю себя в России. Мне следует делать то же в сборной»

    Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес прокомментировал ничью в товарищеском матче против Словакии (1:1). Игрок забил гол на 59-й минуте встречи.

    «У меня всегда возникало ощущение, что я должен больше проявлять себя в сборной. Вы видите, как я делаю это в России, но я пока еще не показал того же в сборной. Я забил гол и сделал все, чтобы помочь команде.

    Был ли матч успешным? Нет, я должен был забить два гола», – сказал Промеса.

    Источник: Voetbal International

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 01:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 10:42

      ну давай не сбавляй оборотов! может еще в следующем сезоне нам послужишь и заработаешь на хорошее предложение от топ-клуба!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 10:23

      Хорошо когда есть настойчивость и нет успокоенности в игре.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 1 июня 2018, 04:53

      забьет на чемпионате, и не один

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > GeorgeXIII 1 июня 2018, 13:00

      На каком?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11