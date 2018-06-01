Промес: «Вы видите, как я проявляю себя в России. Мне следует делать то же в сборной»

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес прокомментировал ничью в товарищеском матче против Словакии (1:1). Игрок забил гол на 59-й минуте встречи.

«У меня всегда возникало ощущение, что я должен больше проявлять себя в сборной. Вы видите, как я делаю это в России, но я пока еще не показал того же в сборной. Я забил гол и сделал все, чтобы помочь команде.

Был ли матч успешным? Нет, я должен был забить два гола», – сказал Промеса.