«Манчестер Сити» близок к покупке Мареза и Жоржиньо

Вингер «Лестера» Рияд Марез и полузащитник «Наполи» Жоржиньо до конца недели могут стать игроками «Манчестер Сити».

Чемпионы Англии интересовались 27-летним алжирцем в период зимнего окна переходов. Из-за отказа руководства «Лестера» продавать его в манчестерский клуб футболист несколько раз бойкотировал тренировки.

В прошлом сезоне он забил 13 голов и отдал 13 результативных передач в 41 играх всех турниров. Его переход оценивается в 60 миллионов фунтов.

За хавбека итальянского клуба «Сити» готов отдать 42 миллиона. Итальянец бразильского происхождения в минувшем сезоне отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми пасами в 39 встречах.