Касильяс: «Обменял бы я Роналду на Неймара? Нет!»

Бывший капитан «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс, который сейчас представляет «Порту», высказался относительно возможного обмена форварда мадридского клуба Криштиану Роналду на нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Обменял бы я Роналду на Неймара? Нет. Я бы вообще не обменял Роналду ни на одного игрока в мире. Я понимаю, что футбол развивается, но Криштиану – это олицетворения «Реала» сейчас.

Роналду – лучший футболист, с которым мне приходилось когда-либо играть. Он творит на поле невероятные вещи. Он совершенствуется ежедневно. Это настоящее безумие.

Я знаю, что он счастлив в Мадриде, он всегда оставался в «Реале», не смотря на различные слухи. Не думаю, что он уедет и в этот раз.

Неймар в «Реале»? Он поменял большой клуб «Барселону» на новый вызов в «ПСЖ». Я не понимаю этого решения. Но знаю, что каждый футболист мечтает играть в «Реале», – сказал Касильяс.