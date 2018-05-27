Министр спорта Египта: «К началу чемпионата мира-2018 Салах будет здоров»

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз поделился информацией по поводу травмы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которую он получил в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Игрок будет готов к ЧМ-2018.

«У Мохамеда растяжение связок плечевого сустава. Срок восстановления – две недели. Сначала Салах полечится в Ливерпуле, а затем присоединится к сборной Египта на сборе в Италии», – написал политик.

Египет – соперник сборной России на чемпионате мира-2018.

Салах и Карвахаль ушли в слезах. Финал ЛЧ уже испорчен