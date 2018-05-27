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  • Министр спорта Египта: «К началу чемпионата мира-2018 Салах будет здоров»

Министр спорта Египта: «К началу чемпионата мира-2018 Салах будет здоров»

27 мая 2018, 06:06
13

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз поделился информацией по поводу травмы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которую он получил в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Игрок будет готов к ЧМ-2018.

«У Мохамеда растяжение связок плечевого сустава. Срок восстановления – две недели. Сначала Салах полечится в Ливерпуле, а затем присоединится к сборной Египта на сборе в Италии», – написал политик.

Египет – соперник сборной России на чемпионате мира-2018.

Салах и Карвахаль ушли в слезах. Финал ЛЧ уже испорчен

Источник: Facebook.com
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (13)
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омск55
1527392820
Триндец акенфееву
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ribavadim
1527393125
Ждите в гости ?!!
Ответить
Superviser77
1527393478
Ну посмотрим... Многие вздохнули с облегчением из-за травмы Салаха... А ведь лучшие игроки должны играть....
Ответить
FCZenit is Ivanovo
1527393507
Один говорит серьезная травма, другой срок восстановления две недели. Кому верить?
Ответить
Avaretz
1527395130
Ну посмотрим мутко ты или нет
Ответить
OfaZavr
1527409484
ну и хорошо, всегда приятно видеть на таком крупном событии всех лучших.
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Bivaliy67
1527413138
Министры - известные доктора. "Лечить" - не привыкать.) Мохаммеду скорейшего выздоровления! (в имени 2 "м" между прочим)
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ЖОРРО
1527414585
Здоровья ему!
Ответить
Borz1
1527422722
отличная новость,а для когото и ?
Ответить
zigbert
1527429700
Ну и хорошо. В конце концов забивать он будет не только нам.
Ответить
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