«Локомотив» включился в борьбу за Живоглядова. Игрок очень нравится Семину

Возможности у Локомотива есть ,было бы желание. Другие клубы тоже ждать не будут.
«Локомотив» вошел в число претендентов на защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова, сообщает комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.
Футболист очень нравится главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. Вопрос о его приобретении будет вынесен на заседании совета директоров московского клуба, который состоится в конце мая.
Как уже ранее сообщалось, в услугах Живоглядова также заинтересованы «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».
Контракт 23-летнего игрока с «Уфой» рассчитан до 2019 года.