«Локомотив» включился в борьбу за Живоглядова. Игрок очень нравится Семину

«Локомотив» вошел в число претендентов на защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова, сообщает комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

Футболист очень нравится главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. Вопрос о его приобретении будет вынесен на заседании совета директоров московского клуба, который состоится в конце мая.

Как уже ранее сообщалось, в услугах Живоглядова также заинтересованы «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».

Контракт 23-летнего игрока с «Уфой» рассчитан до 2019 года.