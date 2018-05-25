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    «Локомотив» включился в борьбу за Живоглядова. Игрок очень нравится Семину

    «Локомотив» вошел в число претендентов на защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова, сообщает комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

    Футболист очень нравится главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. Вопрос о его приобретении будет вынесен на заседании совета директоров московского клуба, который состоится в конце мая.

    Как уже ранее сообщалось, в услугах Живоглядова также заинтересованы «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».

    Контракт 23-летнего игрока с «Уфой» рассчитан до 2019 года.

    Источник: YouTube

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    25.05.2018 12:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 19:19

      Возможности у Локомотива есть ,было бы желание. Другие клубы тоже ждать не будут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 мая 2018, 18:47

      как не вспомнить Караваева, которого Палыч забраковал... чем он был хуже?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 мая 2018, 14:32

      Было бы не плохо, вот только Уфу жалко, разбирают всю!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 14:30

      целый год уже трындычу Живоглядов очень перспективный игрок и я на 100 процентов уверен это будущее нашего футбола но самое интересное как руководители Динамо профуфукали таких перспективных игроков все трое Живоглядов Ташаев Зобнин играли бы в Динамо и я уверен Динамо бы боролось за чемпионство и что в остатке двое уже ушли а Ташаев на выходе странная политика

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 мая 2018, 13:46

      постоянно ругая Мевлю или Кутепова, нужно учитывать как играют СМ и Зенит, парни постоянно без подстраховки, один в один - за спиной только вратарь ... выдергивая пацана из клуба, где обороняются всей командой, а на чужую половину выходят по большим праздникам, в три человека, нужно учитывать, что живоглядов не сможет перестроиться и не оправдает ожиданий, хотя пока не отменили лимит, ему нужно уходить, потом такого контракта не предложат, а если еще и заиграет, вообще замечательно.)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 25 мая 2018, 13:43

      Бомжатник только бомжатник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 мая 2018, 13:27

      Раз три клуба уже интересуются Живоглядовым, то ему нужно и
      определиться в какой клуб переходить, чтобы дальше расти и
      была бы возможность участвовать в евро кубках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 мая 2018, 13:26

      Шнобеля очень много!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Федя Кабак 25 мая 2018, 13:30

      Но Нобель редко ошибается, у него достоверная
      информация.

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > vladimir-7 25 мая 2018, 23:44

      Не сказал бы.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 мая 2018, 13:19

      нобель сваха?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 мая 2018, 13:07

      надо брать

      2
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