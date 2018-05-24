Фурсенко: «Имя нового тренера «Зенита» узнаете на следующей неделе»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, когда клуб определится с новым главным тренером. По информации СМИ, основными кандидатами на данный момент являются Маурицио Сарри, покинувший «Наполи», и Сергей Семак, возглавляющий «Уфу».

«Имя нового тренера «Зенита» узнаете на следующей неделе», – сказал Фурсенко.

Ранее петербургскую команду покинул Роберто Манчини, под руководством которого сине-бело-голубые в сезоне-2017/18 финишировали пятыми в РФПЛ.