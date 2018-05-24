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    Фурсенко: «Имя нового тренера «Зенита» узнаете на следующей неделе»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, когда клуб определится с новым главным тренером. По информации СМИ, основными кандидатами на данный момент являются Маурицио Сарри, покинувший «Наполи», и Сергей Семак, возглавляющий «Уфу».

    «Имя нового тренера «Зенита» узнаете на следующей неделе», – сказал Фурсенко.

    Ранее петербургскую команду покинул Роберто Манчини, под руководством которого сине-бело-голубые в сезоне-2017/18 финишировали пятыми в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 16:42
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 26 мая 2018, 07:59

      «Имя нового тренера «Зенита» узнаете на следующей неделе».................а когда будет оглашено имя нового президента клуба?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 25 мая 2018, 21:53

      хотелось бы узнать нового презерватива клуба .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 25 мая 2018, 04:40

      Пора бы уже представить Сергея Богдановича в роли главного тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 24 мая 2018, 22:28

      Неужели Абрамович крутит нам мозги. Уход Сарри из Наполи при таких успехах,большой вопрос. Зачем сейчас лишний риск,только из-за дерьмовой комплектации прошлого года? С набранными аргентинцами должен работать земляк? Такое решение приведет к дальнейшему падению уровня игры. Реально все видели этих ребят в деле-не потянут они в России. Был опыт у Динамо- набрали португальцев. Один Дани остался перейдя в Зенит.Фурса не знает что творит.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 24 мая 2018, 22:12

      будем ждать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 22:07

      Процесс затянулся.

      2
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      Рейтинг: +253

      stop 24 мая 2018, 21:54

      Хотелось- бы одного , но на долго !

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 мая 2018, 20:36

      Да и знать уже не хотим..
      Хуже не будет..

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2018, 20:10

      Если выбирать из Сарри и Семака то наш явно лучше

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2018, 20:06

      тренером назначат Тузика и он всех порвет как грелку

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