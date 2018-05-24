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    Иньеста сфотографировался со всеми трофеями в составе «Барселоны». Они не уместились на 16-ти постаментах

    Bleacher Report Football в своем инстаграме опубликовал фотографию полузащитника Андреса Иньесты, на которой он стоит на стадионе «Ноу Камп» в окружении всех трофеев, завоеванных им в «Барселоне».

    Большинство кубков стоит на 16-ти специальных постаментах. Остальные – просто на поле.

    Всего за 16 лет, проведенных в столице Каталонии, футболист 32 раза побеждал в различных турнирах. Кроме того, в составе сборной Испании хавбек стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

    Иньеста покинул сине-гранатовых по истечении сезоне-2017/18 и подписал контракт с японским клубом «Виссел Кобэ».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Bleacher Report

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    24.05.2018 15:20
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 мая 2018, 06:40

      Мужик!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 21:23

      Не каждому привалит такое счастье.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 20:24

      самый титулованный футболист в мире !!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:28

      красотища! трофеи добытые через тяжелую работу проделанную все эти годы для достижения максимума во всех турнирах.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 мая 2018, 17:34

      тяжёлый труд солёный пот всё это приносит плоды и так все 16 лет . В
      Японии ему уже и ничего и не надо просто едет для отдыха колорита и суши пожевать

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +85

      dredan 24 мая 2018, 17:29

      Просто космос

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 24 мая 2018, 16:57

      Не ненавижу барс но его УВАЖАЮ РЕСПЕКТТТТТТТТТТТТТТТ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 мая 2018, 16:54

      Прикол в том, что у него есть все трофеи мира которые только могут быть, хотел бы еще на такую фотку с хави посмотреть.

      2
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      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Павел Буре 24 мая 2018, 19:06

      Кстати, да)) Человек выиграл все. что только можно)))))))) В этом плане он круче и Месси, и Роналду)

      5
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      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Владимирыч 25 мая 2018, 08:35

      я это и имел ввиду)))

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 24 мая 2018, 16:22

      Иньеста один из немногих которому уважают все , даже те которые ненавидят барсу.

      3
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      Рейтинг: -25

      убица зенита 24 мая 2018, 15:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ублюдок

      -8
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