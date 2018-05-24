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  • Иньеста сфотографировался со всеми трофеями в составе «Барселоны». Они не уместились на 16-ти постаментах

Иньеста сфотографировался со всеми трофеями в составе «Барселоны». Они не уместились на 16-ти постаментах

24 мая 2018, 15:20
21

Bleacher Report Football в своем инстаграме опубликовал фотографию полузащитника Андреса Иньесты, на которой он стоит на стадионе «Ноу Камп» в окружении всех трофеев, завоеванных им в «Барселоне».

Большинство кубков стоит на 16-ти специальных постаментах. Остальные – просто на поле.

Всего за 16 лет, проведенных в столице Каталонии, футболист 32 раза побеждал в различных турнирах. Кроме того, в составе сборной Испании хавбек стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Иньеста покинул сине-гранатовых по истечении сезоне-2017/18 и подписал контракт с японским клубом «Виссел Кобэ».

text

Публикация от text (@brfootball)

Источник: Bleacher Report
Испания. Примера Барселона Иньеста Андрес
Комментарии (21)
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убица зенита
1527166363
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Владимирыч
1527166374
Офигенно красиво и мощно. Великий игрок.
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убица зенита
1527166415
член
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убица зенита
1527166420
он
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убица зенита
1527166427
******
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убица зенита
1527166442
чмо
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убица зенита
1527166448
ублюдок
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nelez
1527168154
Иньеста один из немногих которому уважают все , даже те которые ненавидят барсу.
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Полная Канистра
1527172446
тяжёлый труд солёный пот всё это приносит плоды и так все 16 лет . В Японии ему уже и ничего и не надо просто едет для отдыха колорита и суши пожевать
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OfaZavr
1527175734
красотища! трофеи добытые через тяжелую работу проделанную все эти годы для достижения максимума во всех турнирах.
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