Иньеста сфотографировался со всеми трофеями в составе «Барселоны». Они не уместились на 16-ти постаментах

Bleacher Report Football в своем инстаграме опубликовал фотографию полузащитника Андреса Иньесты, на которой он стоит на стадионе «Ноу Камп» в окружении всех трофеев, завоеванных им в «Барселоне».

Большинство кубков стоит на 16-ти специальных постаментах. Остальные – просто на поле.

Всего за 16 лет, проведенных в столице Каталонии, футболист 32 раза побеждал в различных турнирах. Кроме того, в составе сборной Испании хавбек стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Иньеста покинул сине-гранатовых по истечении сезоне-2017/18 и подписал контракт с японским клубом «Виссел Кобэ».